Акимы должны бороться за каждого предпринимателя - эксперт

В Казахстане составят рейтинг регионов по легкости ведения бизнеса.

Первый рейтинг регионов Казахстана по легкости ведения бизнеса составят в этом году. Об этом сказал глава Института экономических исследований Сержан Мадиев, сообщает Kapital.kz.

Сержан Мадиев отметил, что Казахстан ежегодно работает над тем, чтобы улучшить свои позиции в глобальном рейтинге Всемирного банка Doing Business. Это важно для привлечения инвестиций.

"В этом году мы запускаем новый рейтинг в соответствии с поручением главы государства. Это будет рейтинг регионов по принципу легкости ведения бизнеса. Для нас это не новая деятельность, мы для Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" последние 2−3 года такой рейтинг делаем, но он сейчас отвечает задачам палаты, они тоже мониторят, делают на его основе свои выводы, ищут проблемы и дисбалансы. Теперь же правительство в лице министерства национальной экономики делает нам заказ на рейтинг регионов по принципу легкости ведения бизнеса", - проинформировал Сержан Мадиев.

При составлении рейтинга будет применен опыт работы с Национальной палатой предпринимателей«Атамекен» и Всемирным банком.

Сержан Мадиев уверен, что такой подход позволит увидеть, что реально происходит в регионах, а также поможет развить конкуренцию среди областей. Он подчеркнул, что "акимы должны бороться за каждого предпринимателя".

Кроме этого, будет предусмотрена специальная премия - поощрение для тех регионов и городов, которые уделяют наибольшее внимание поддержке бизнеса и развитию предпринимательства. Рейтинг станет ежегодным.

"В этом году мы доработаем методологию, публично обсудим со всеми экспертами, утвердим ее и потом совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" поедем в регионы", - проинформировал эксперт.

Он уверен, что такой рейтинг поможет правительству более точечно и целенаправленно оказывать поддержку областям.