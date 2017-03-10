Назарбаев подписал закон о поправках в Конституцию

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Назарбаев подписал закон о поправках в Конституцию

Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Ранее председатель совместной комиссии Нурлан Абдиров сообщил, что закон предусматривает 26 поправок в 19 статей Конституции.

Нововведенные поправки затрагивает вопросы перераспределения властных полномочий президента, парламента и правительства.

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Nokia5800
У людей Конституция десятки лет не изменяется, а в Казахстане ежегодно. Воистину "Закон, что дышло ..."
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10.03.2017, 13:31
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