Парламент принял поправки в Конституцию Казахстана

Парламент Казахстана принял поправки в Конституцию, передает ИА «NewTimes.kz».

«Сегодняшний день войдет в историю Казахстана. (…) Нужно сказать, что большую работу провело само казахстанское общество. Я вспоминаю конституционную реформу, которая была 10 лет назад, были совсем другие коммуникации, тем, кто работает над этой темой, приходилось физически ездить по стране. Сегодня мы имеем глобальные возможности связи, дистанционно общаться, более 6 тыс конкретных предложений было в табличной форме», - сказал мажилисмен Нурлан Абдиров.

«Сегодняшняя конституционная реформа создает необходимую правовую платформу на самом высоком законодательном уровне, чтобы дальше модернизировать страну. Я уверен, что это будет способствовать реализации третьей модернизации страны, еще более эффективной реализации плана нации 100 конкретных шагов, прежде всего, для будущего нашей страны», - заявил депутат.

Законопроект предусматривает 26 поправок в 19 статей Конституции.

Напомним, 3 марта в ходе прошедшего совместного заседания палат парламента с участием Нурсултана Назарбаева депутаты приняли в первом чтении проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Парламентарии предложили оставить за президентом возможность назначать министра внутренних дел, лишать гражданства только террористов, а также вновь поддержали идею отображения имени первого президента в наименовании столицы и объектов страны.