​Очередная встреча по Сирии пройдет 14-15 марта в Астане

Представители сирийской оппозиции сообщили, что обеспокоены неполным исполнением ранее достигнутых в Астане договоренностей.

Очередная встреча по Сирии в Астане состоится, предварительно, 14-15 марта, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, передает Sputnik Казахстан.

"Страны-гаранты продолжают проводить консультации относительно сроков проведения консультаций по сирийскому урегулированию в Астане, предварительно 14-15 марта - дата, которая была озвучена в Женеве, она сохраняется", - сказал Абдрахманов.

По его словам "страны-гаранты определяют уровень и формат встречи".

"В Женеве мне удалось переговорить с некоторыми представителями сирийской оппозиции, они выражают определенную озабоченность о том, что на данный момент, по их мнению, не совсем исполняются достигнутые договоренности по режиму перемирия, по освобождению военнопленных, а также по определению тех районов, которые должны подпадать под режим перемирия, данную озабоченность некоторых представителей оппозиции мы довели до представителей стран-гарантов", - добавил министр.

Абдрахманов заметил, что "большинство участников процесса по сирийскому урегулированию с удовлетворением отмечают успешных ход Астанинского процесса, отмечают, что без переговоров в Астане невозможна была бы последняя встреча в Женеве по политическим вопросам урегулирования ситуации в Сирии".

Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса, помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана. Второй раунд переговоров по сирийскому урегулированию прошел в Астане 15-16 февраля. Итогом стала окончательная договоренность о создании мониторинговой группы по перемирию в Сирии с участием Ирана, России, Турции.