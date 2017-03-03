Какие изменения внесут в Конституцию Казахстана

Поддержанные большинством казахстанцев поправки в Конституцию принял парламент Казахстана в первом чтении без референдума.

Депутаты парламента на совместном заседании палат одобрили в первом чтении проект поправок в Конституцию, передает Sputnik Казахстан.

Как проинформировал руководитель рабочей группы по конституционной реформе, глава Администрации президента РК Адильбек Джаксыбеков, в проекте учтены предложения, которые "поддерживают большинство граждан". Предлагаемые конституционные изменения можно разделить на пять основных блоков.

Повышение роли парламента

Первое - это поправки, направленные на повышение роли парламента. Предлагается расширить роль мажилиса при формировании правительства, а также усилить контрольные полномочия парламента и палат за деятельностью правительства и его членов.

"Глава государства отметил, что мы идем на этот шаг, чтобы все ветви власти работали эффективно и ответственно, чтобы создать соответствующий баланс и противовесы", - сказал Джаксыбеков, представляя законопроект в парламенте.

При формировании состава правительства предлагается следующий порядок: премьер-министр вносит представление главе государства о кандидатурах членов правительства после консультаций с мажилисом. Исключение делается для министров иностранных дел и обороны, назначаемых президентом самостоятельно. Принципиальным нововведением является норма, согласно которой правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным мажилисом, а не перед вновь избранным президентом.

Для повышения эффективности ветвей власти усиливаются механизмы подотчетности и подконтрольности правительства парламенту и его палатам. В пункте 2 статьи 64 Конституции предлагается установить, что правительство в своей деятельности ответственно перед президентом и парламентом. Согласно новой редакции подпункта 4 статьи 67 Конституции премьер-министр будет обязан докладывать об основных направлениях деятельности правительства и его важнейших решениях не только президенту, но и парламенту в целом. Каждая палата парламента наделяется правом по итогам заслушивания отчетов членов правительства не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов палаты принимать обращение к президенту республики об освобождении от должности члена правительства в случае неисполнения им законов. В таком случае глава государства освобождает от должности члена правительства.

Перераспределение полномочий

"Второе - предлагается перераспределить часть полномочий президента РК. Правительству передаются полномочия по утверждению госпрограмм и единой системы финансирования и оплаты труда работников всех органов, содержащихся за счет госбюджета", - продолжил Джаксыбеков.

По его словам, эта задача будет решаться правительством по согласованию с главой государства. Проектом исключается право главы государства отменять либо приостанавливать действия актов правительства и премьер-министра. Тем самым всю полноту ответственности за свои акты будет нести само правительство. Вместе с тем президент республики в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности, суверенитета и целостности государства может направлять обращения в Конституционный совет для рассмотрения вступившего в силу закона или иного правового акта.

Центральные исполнительные органы, не входящие в состав правительства, как институт упраздняются. Это позволит обеспечить формирование компактного правительства, уверен Джаксыбеков. Сохраняется, но с оговоркой "при необходимости", право главы государства председательствовать на заседаниях правительства по особо важным вопросам.

Для повышения роли парламента исключаются следующие законодательные полномочия президента: давать поручения правительству о внесении законопроекта в мажилис (при этом за президентом сохраняется право законодательной инициативы), издавать законы или указы, имеющие силу законов, осуществлять законодательные полномочия в случае делегирования их ему парламентом. Кроме того, исключается право главы государства объявлять рассмотрение законопроектов срочным. В то же время у президента остается право определять приоритетность рассмотрения законопроектов, что означает, что они должны быть приняты в первоочередном порядке в течение 2 месяцев.

Судебная система и прокуратура

Согласно третьему блоку поправок, уточняются конституционные основы судебной системы и прокуратуры.

"Детальное изложение требований к судьям в тексте конституции не всегда согласуется с современной практикой. Необходима норма, позволяющая более гибко подходить к этим вопросам", - сказал Джаксыбеков.

В этой связи в пункте 3 статьи 79 конституции предлагается установить, что требования к судьям определяются конституционным законом. Новая редакция статьи 81 основного закона предполагает уточнение функции Верховного суда вместо положения об осуществлении надзора за деятельностью местных и других судов. Предлагается определить, что Верховный суд в предусмотренных законом случаях рассматривает отнесенные к его подсудности судебные дела, что закрепляет роль Верховного суда как суда кассационной инстанции.

В предлагаемой редакции пункта 1 статьи 83 конституции закрепляется, что прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за соблюдением законности в установленных законом пределах и формах, представляет интерес государства в суде. Также указывается, что прокуратура от имени государства осуществляет уголовное преследование. Тем самым более четко очерчиваются контуры прокурорского надзора, пределы которого будут определяться законом.

Местное госуправление и самоуправление

Четвертый блок поправок направлен на дальнейшее совершенствование организации деятельности органов местного госуправления и самоуправления. В пункте 5 статьи 86 Конституции предлагается ввести требование, согласно которому полномочия маслихата прекращаются досрочно президентом республики после консультаций с премьер-министром и председателями палат парламента. Это означает, что процедура принятия такого решения становится более демократичной, добавил Джаксыбеков.

Порядок назначения или избрания на должности, а также освобождения от должности акимов, за исключением акимов областей и городов Астана, Алматы, предлагается определять законом, а не актом главы государства, как это было ранее.

Защита конституционного строя

Пятое - в законопроекте усиливаются механизмы защиты основ конституционного строя. На конституционном уровне укрепляются гарантии неизменности независимости Казахстана.

"В статье 91 конституции прямо устанавливается, что наряду с унитарностью, территориальной целостностью РК и формы правления ни в каких случаях, даже путем пересмотра основного закона, не может быть изменена независимость государства", - проинформировал Джаксыбеков.

Для обеспечения незыблемости данных конституционных предложений устанавливается, что изменения и дополнения в Конституцию могут быть вынесены на республиканский референдум или на рассмотрение парламента только при наличии заключения Конституционного совета об их соответствии отмеченным требованиям. Субъектом обращения по данному вопросу предлагается определить главу государства. В целях усиления механизма конституционного контроля проектом закона исключается право президента вносить возражения на решения Конституционного совета.