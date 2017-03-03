​В Казахстане предложили лишать гражданства террористов

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​В Казахстане предложили лишать гражданства террористов

Норму о лишении террористов гражданства хотят ввести в Конституцию РК.

Сейчас «гражданин республики ни при каких условиях не может быть лишен гражданства Казахстана», передает ИА «NewTimes.kz».

«Для усиления защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан предлагаю пункт 2 статьи 10 Конституции изложить в следующей редакцией: «Гражданин республики не может быть лишен гражданства, не может быть изгнан за пределы Казахстана. Лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам республики», - сказал депутат сената Георгий Ким.

По его словам, инициатива является ответом на рост угрозы терроризма и соответствует международной практике.

«Лишение гражданства должно осуществляться определенным госорганом, в нашем предложении - только судом. Основания должны быть строго ограниченными», - отметил парламентарий.

Напомним, что сейчас в статье 10 Конституции РК говорится: «Гражданин республики ни при каких условиях не может быть лишен гражданства, права изменить свое гражданство, а также не может быть изгнан за пределы Казахстана».

Как сообщалось ранее, в Астане проходит совместное заседание палат парламента. На повестке - проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Поправки предполагают передачу части полномочий власти от президента правительству и парламенту. В частности, после конституционной реформы правительство Казахстана будет формироваться по-новому. Премьер-министр будет вносить представление главе государства о кандидатурах членов правительства после консультации с мажилисом. Исключение делается только для министров иностранных дел и обороны, их президент будет назначать самостоятельно.

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