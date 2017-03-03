Какие полномочия президента будут упразднены

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Какие полномочия президента будут упразднены

Какие полномочия главы государства будут упразднены для повышения роли парламента, рассказал руководитель администрации президента РК Адильбек Джаксыбеков. в ходе совместного заседания палат Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

«В целях повышения роли парламента исключаются следующие законодательные полномочия Президента Республики - давать поручения правительству о внесении законопроекта в мажилис. При этом за президентом сохраняется право законодательной инициативы, издавать законы или указы, имеющие силу законов, осуществлять законодательные полномочия в случае делегирования их ему парламентом», - сказал Адильбек Джаксыбеков.

По его словам, исключается право главы государства объявлять рассмотрение законопроекта срочным.

«В то же время у президента Республики остается право определять приоритетность рассмотрения законопроектов, что означает, что они должны быть приняты в первоочередном порядке в течение двух месяцев», - добавил Адильбек Джаксыбеков.

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