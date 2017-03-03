​Земля без хозяина - это ничья земля - Назарбаев

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​Земля без хозяина - это ничья земля - Назарбаев

«Мы еще раз должны разъяснить народу, когда говорим о собственности, что нельзя ставить знак равенства, что это только земля», - сказал президент.

По словам Президента РК Нурсултана Назарбаева, в вопрос собственности входит все, передает Zakon.kz с совместного заседания палат Парламента РК.

«Когда говорим «каждый», там остается «граждане Казахстана», здесь «каждый», все юридическое сообщество поддержало, потому что это обеспечивает стабильность поступления инвестиций в нашу страну, доверие наших инвесторов и казахстанцев. Но нам не надо торопиться, надо поработать, должен быть консенсус в этом вопросе, разъяснять надо. Все равно мы к этому придем, даже по земле, потому что земля без хозяина - это ничья земля. Она потеряет свою способность выращивать сельскохозяйственную продукцию. И когда-нибудь мы должны понять, что есть такое выражение «земля без хозяина - сирота». Поэтому изменения в эту статью мы будем рассматривать попозже. Все граждане республики могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество, однако собственность является неприкосновенной, остается в Конституции. Но в ходе обсуждения могут быть у вас и другие мнения, и я тоже это предполагаю», - подчеркнул Назарбаев.

«Мы еще раз должны разъяснить народу, когда говорим о собственности, что нельзя ставить знак равенства, что это только земля», - заметил президент.

«Поскольку эти предложения повторяются, группируются и то, что необходимо, мы взяли на вооружение и включили в проект, который вам предложен. Все они тщательно проанализированы и будут учтены в дальнейшем совершенствовании государственных органов и законодательного процесса. Всего рабочая группа проанализировала более 300 действующих законов и 20 кодексов», - сказал Глава государства.

«Неоднозначные прочтения вызвали предлагаемые поправки в статью 26 Конституции. В то же время вся конституционная реформа нацелена на консолидацию нашего общества, поэтому я предлагаю оставить статью 26 в прежней редакции. Тем более, что это не вносит каких-то особых моментов. Мы еще раз должны разъяснить народу, когда говорим о собственности, что нельзя ставить знак равенства, что это только земля. У человека каждого есть разная собственность: жилье, земля, недвижимое, движимое имущество», - добавил он.

Как он отметил, по итогам обсуждения проект закона «О внесении изменения и дополнений в Конституцию» был доработан и 1 марта внесен Парламент на обсуждение депутатов.

«Учитывая общенациональное обсуждение, можно утверждать, что этот документ – консолидированная позиция народа Казахстана. Народ сказал свое слово, тем самым поддержал модернизацию государственной власти», - заключил Президент.

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Все комментарии (1):
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taxsist2
ну ничейной земли вроде нет у нас в стране? земля государственная то есть народа, коллективная. В Казастане исторически было так, народ боится чего просто, что если дать возможность в  собственность пожизненно приобрести землю то кто приобретет?  земли в огромных количествах отойдут богатым и со связями, вот чего опасается народ и проявляет именно в этом момента свое несогласие. Аренда и продление аренды если нет нарушений экологии и законов это нормально лично мое мнение. Конечно власти виднее и может другое мнение в этой части, конечно для инвесторов нужны гарантии,что построив г-ну шератон и т.п он сможет в течении 10-15 лет окупать вложения,а не через 5 лет отменят аренду земли под зданием и начнутся проблемы это надо решать согласен.
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03.03.2017, 11:48
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