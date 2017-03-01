26 статью Конституции оставят без изменений

В ходе заседания рабочей группы глава государства Нурсултан Назарбаев предложил оставить 26 статью Конституции РК в прежней редакции, сообщается на официальной странице Акорды в Фейсбуке.

"В ходе обсуждения предложенных поправок в Конституцию Республики Казахстан члены Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти озвучили ряд мнений и замечаний граждан страны. Учитывая выдвинутые инициативы, Глава государства предложил не вносить изменения в 26 статью Конституции и оставить ее в прежней редакции", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков доложил Главе государства о предложениях, которые внесли граждане РК по конституционной реформе. Их общее число перевалило за 6 тысяч, и они касаются разных сфер.