По поправкам в Конституцию референдума не будет

Автор:
По поправкам в Конституцию референдума не будет

Президент РК Нурсултан Назарбаев пояснил, почему изменения в Конституцию будут внесены через Парламент, передает МИА «Казинформ».

«С момента моего обращения к народу по вопросам изменения в Конституцию прошел месяц. За это время рабочая группа проделала большую работу. Было активное обсуждение и поступило много предложений по вопросам изменений в Конституцию. Мы за всем этим пристально следили и встречались с членами рабочей группы и советовались по многим вопросам. Все поступившие предложения были подробно рассмотрены. Теперь мы должны определиться - как будем работать дальше», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства напомнил, что до этого изменения в Конституцию уже были внесены через Парламент.

«В нашей Конституции отмечено, что мы можем вносить изменения в Конституцию через референдум и через Парламент. Это решает Президент. Поэтому я воспользовался своим конституционным правом. Мы не собираемся вносить больших изменений в политическую систему власти. Учитывая необходимость и важность проводимой работы для страны, народа, я решил правильным внести изменения через Парламент», - пояснил Нурсултан Назарбаев.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
01.03.2017, 15:48
  
26 статью Конституции оставят без изменений
15.02.2017, 16:24
  
Актюбинец – мажилисмену Артуру Платонову: Иностранцы смогут купить целые аулы за копейки?
09.02.2017, 12:02
  
МСХ: Статья 26 Конституции РК не распространяется на землю 7
08.02.2017, 22:06
  
Чем нам грозит изменение Конституции? 1
26.01.2017, 17:35
  
В Акорде рассказали куда направлять предложения по изменениям в Конституцию
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
26 статью Конституции оставят без изменений
Президента РК выдвинули на Нобелевскую премию мира 2
В АО "Фонд недвижимости "Самрук-Қазына" сменилось руководство
На критику генпрокурора Жакипа Асанова ответили в КУИС
​Спецкабинеты для допросов подозреваемых внедряют в Казахстане
Назарбаев встретится с Путиным в Алматы
Мажилис одобрил законопроект о коллекторах
Аким Актюбинской области встретится с населением
Байбек призвал не делиться на шымкентских и не шымкентских
Алексей Цой стал вице-министром здравоохранения РК
Loading...