В АО "Фонд недвижимости "Самрук-Қазына" сменилось руководство, сообщает пресс-служба организации.

Председателем правления АО "ФНСК" назначен Жетпісбай Арман Шәріпбайұлы.

"Решением совета директоров АО "Фонд недвижимости «Самрук-Қазына" от 16 февраля 2017 года Жетпісбай Арман Шәріпбайұлы назначен председателем правления АО "Фонд недвижимости "Самрук-Қазына"", - говорится в сообщении.

В соответствии c решением совета директоров досрочно прекращены полномочия Мамыталиева Бауржана Джаймурзыновича.

В 2008 году Жетпісбай Арман Шәріпбайұлы был акимом Шымкента.

По неподтверждённой версии в 2012 году он оставил свой пост, потому что на него было совершено покушение, его автомобиль обстреляли из автоматического оружия.