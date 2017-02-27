В АО "Фонд недвижимости "Самрук-Қазына" сменилось руководство, сообщает пресс-служба организации.
Председателем правления АО "ФНСК" назначен Жетпісбай Арман Шәріпбайұлы.
"Решением совета директоров АО "Фонд недвижимости «Самрук-Қазына" от 16 февраля 2017 года Жетпісбай Арман Шәріпбайұлы назначен председателем правления АО "Фонд недвижимости "Самрук-Қазына"", - говорится в сообщении.
В соответствии c решением совета директоров досрочно прекращены полномочия Мамыталиева Бауржана Джаймурзыновича.
В 2008 году Жетпісбай Арман Шәріпбайұлы был акимом Шымкента.
По неподтверждённой версии в 2012 году он оставил свой пост, потому что на него было совершено покушение, его автомобиль обстреляли из автоматического оружия.
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