На критику генпрокурора Жакипа Асанова ответили в КУИС

КУИС подчеркивает, что причина отсутствия Азамата Базылбекова на тюремном форуме вполне объективная.

Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана объяснил отсутствие своего руководителя на четвертом форуме тюремной реформы, передает Sputnik Казахстан.

Форум тюремной реформы проходил в Астане в четверг, 23 февраля с участием генеральной прокуратуры и экспертов различных международных организаций. Выступая на форуме генеральный прокурор Жакип Асанов возмутился отсутствием на столь важном заседании главы КУИС Азамата Базылбекова.

"Странно выглядит то обстоятельство, что никто из присутствующих на заседании лиц, не набрался смелости внятно пояснить генпрокурору причину отсутствия председателя КУИС. Тем временем, председатель КУИС принял участие на данном форуме, причем, с самого начала. Однако, ближе к полудню А. Базылбеков, по предварительному согласованию с министром внутренних дел, срочно выехал на заседание Общественного совета по весьма актуальной теме: "Профилактика наркомании, в том числе в пенитенциарной системе: опыт, проблемы, решения. Совершенствование антинаркотического законодательства", - говорится в сообщении КУИС.

Ведомство подчеркивает, что программой форума выступление Базылбекова не было предусмотрено. Перенести заседание Общественного совета было невозможно, пояснил КУИС.