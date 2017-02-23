Назарбаев встретится с Путиным в Алматы

Президент Российской Федерации посетит южную столицу в понедельник, 27 февраля.

27 февраля в городе Алматы состоится встреча Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ожидается, что в ходе переговоров будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в энергетике и космосе, а также ключевые темы международной повестки дня. Лидеры затронут некоторые аспекты дальнейшего продвижения евразийской интеграции.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Кремля, 27 февраля Владимир Путин по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона посетит с официальным визитом Душанбе. Планируется, что в ходе переговоров на высшем уровне состоится обмен мнениями по перспективам торгово-инвестиционного, культурного и научно-образовательного взаимодействия России и Таджикистана, некоторым региональным проблемам. По итогам предполагается подписание ряда двусторонних документов.

28 февраля Президент Российской Федерации посетит с официальным визитом Бишкек по приглашению Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева. Имеется в виду, что главы государств обсудят широкий круг вопросов российско-кыргызского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях, а также перспективы расширения кооперации в рамках Евразийского экономического союза.