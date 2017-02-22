Мажилис одобрил законопроект о коллекторах

Депутаты мажилиса парламента на пленарном заседании в среду одобрили законопроект РК «О коллекторской деятельности», а также пакет сопутствующих поправок к нему, передает express-k.

«К основным задачам законопроекта относятся развитие рынка коллекторских услуг, обеспечение защиты прав и интересов должников и кредиторов, повышение прозрачности деятельности коллекторских агентств, повышение эффективности и безопасности в работе по взысканию задолженности», - говорится в заключении профильного комитета мажилиса.

В рабочую группу поступило более 300 предложений.

В ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы, в целях совершенствования отдельных норм законопроекта был принят ряд поправок.

В части защиты прав потребителей финансовых услуг:

правила взаимодействия коллекторского агентства с должником определены на уровне закона;

определены особенности досудебного урегулирования коллекторским агентством либо кредитором задолженности должника;

установлено право должника на урегулирование своей задолженности в досудебном порядке;

взаимодействие с должником возможно только с 08.00 до 21.00 в будние дни, взаимодействие в выходные и праздничные дни запрещено;

в период нахождения задолженности на взыскании у коллекторского агентства кредитору запрещается начислять неустойку (штраф, пеню) за несвоевременное погашение долга, а также требовать начисленное за указанный период вознаграждение.

Также предусмотрена обязательная фиксация коллекторским агентством процесса взаимодействия с должником с помощью средств аудиотехники и видеотехники; запрещается осуществление коллекторской деятельности в отношении одной задолженности двумя коллекторскими агентствами.

В части обеспечения прозрачности рынка коллекторских услуг предусмотрено право коллекторского агентства представлять интересы кредитора в суде и в исполнительном производстве, если такое полномочие предоставлено кредитором; установлен запрет на наличие в составе учредителей коллекторского агентства лиц, не раскрывших информацию о себе и своих бенефициарных собственниках, а также не имеющих безупречной деловой репутации; установлен срок хранения данных аудио- и видеозаписей в 6 месяцев со дня взаимодействия; предусмотрены требования к опыту работы работника коллекторского агентства, непосредственно взаимодействующего с должниками, в сферах финансовой, страховой деятельности, образования, государственного управления и обороны, обязательного социального обеспечения, в области права и бухгалтерского учета, деятельности агентств по сбору платежей и кредитных бюро.

Также депутаты одобрили сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам коллекторской деятельности», которым приводятся нормы отдельных законодательных актов в соответствие с положениями проекта закона «О коллекторской деятельности».