Аким Актюбинской области встретится с населением

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Аким Актюбинской области встретится с населением

Сегодня в 11.00 аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев выступит с отчетом перед населением.

Глава региона будет отчитываться «Об итогах социально-экономического развития за 2016 год и задачах на 2017 год». Отчет акима области будут транслировать в прямом эфире на телеканале «Казахстан-Актобе».

По информации облакимата, ведется интерактивная онлайн-трансляция на официальном сайте акимата области, видеоканале - Youtube, в прямом эфире на странице в Инстаграм а также организована видеоконференцсвязь со всеми районами области.

Подробно о встрече акима с населением читайте завтра в свежем номере газеты «Диапазон».

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