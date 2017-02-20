​Акиму ЗКО предложили стать президентом Казахстана

Однако глава региона отметил, что пока хочет поработать акимом.

Акиму Западно-Казахстанской области Алтаю Кульгинову предложили стать Президентом Казахстана, передает "Уральская неделя".

Во время отчетной встречи акима области перед населением эту идею высказал житель Бокейординеского района по имени Мусагали. Он похвалил главу региона за его вклад в сельское хозяйство.

"Вы проверенный временем человек, и я думаю, что если такой парень как вы, Алтай Сейдирович станете Президентом Казахстана, то у нас в стране будет всё отлично", - сказал он.

В ответ руководитель ЗКО процитировал казахскую пословицу.

"Қазақтарда айтады: « Қуртайын десең мақта» ( Если хочешь уничтожить- похвали, - перевод ред.), - не полез за словом в карман Кульгинов. - Еще даже года не прошло, с тех пор, как я стал акимом Западно - Казахстанской области, дайте мне пока что на этой должности поработать".