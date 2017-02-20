​Акиму ЗКО предложили стать президентом Казахстана

Автор:
​Акиму ЗКО предложили стать президентом Казахстана

Однако глава региона отметил, что пока хочет поработать акимом.

Акиму Западно-Казахстанской области Алтаю Кульгинову предложили стать Президентом Казахстана, передает "Уральская неделя".

Во время отчетной встречи акима области перед населением эту идею высказал житель Бокейординеского района по имени Мусагали. Он похвалил главу региона за его вклад в сельское хозяйство.

"Вы проверенный временем человек, и я думаю, что если такой парень как вы, Алтай Сейдирович станете Президентом Казахстана, то у нас в стране будет всё отлично", - сказал он.

В ответ руководитель ЗКО процитировал казахскую пословицу.

"Қазақтарда айтады: « Қуртайын десең мақта» ( Если хочешь уничтожить- похвали, - перевод ред.), - не полез за словом в карман Кульгинов. - Еще даже года не прошло, с тех пор, как я стал акимом Западно - Казахстанской области, дайте мне пока что на этой должности поработать".

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
19.02.2017, 21:05
  
15 амнистированных живут в районе Нур Актобе
15.02.2017, 15:05
  
​Президент страны встретился с Бердыбеком Сапарбаевым и отметил плохие дороги в Актюбинской области 3
15.02.2017, 12:28
  
В Кыргызстане 19 ноября выберут президента
12.02.2017, 10:51
  
В Туркменистане выбирают президента
08.02.2017, 21:48
  
У автопарка может появиться конкурент из другого города 6
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Казахстане летом выберут депутатов Сената
В МВД объяснили миллионные штрафы за неповиновение полицейским 7
Досым Сатпаев стал главой общественного совета при ЕНПФ
На встрече по Сирии в Астане страны-гаранты подпишут финальный документ
Дать взятку дешевле, чем платить штраф - депутат 5
КНБ будет расследовать коррупционные дела
Акимат Актобе обвинили в нарушении закона РК 4
Аблязова все еще ждут в Нацбюро 1
​В Казахстане сократили список разрешенных к провозу через границу личных вещей
Казахстанские депутаты предложили уменьшить документооборот в школах 3
Loading...