В Казахстане летом выберут депутатов Сената

«Не позднее 30 июня 2017 года должны быть проведены очередные выборы депутатов Сената» - Берик Имашев.

В Казахстане в этом году пройдут четыре избирательные кампании. Об этом сегодня сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев в ходе открытого заседания ЦИК РК, передает МИА «Казинформ».

«Уже в этом году нам предстоит организовать и провести 4 избирательные кампании. Одна из них уже происходит сейчас, в 58 избирательных округах идет выдвижение кандидатов на выборы депутатов маслихатов вместо выбывших, которые состоятся 26 марта. Не позднее 30 июня 2017 года должны быть проведены очередные выборы депутатов Сената вместо избранных 19 августа 2011 года», - сказал Берик Имашев.

Глава ЦИК также сообщил, что в августе текущего года состоятся очередные выборы акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел РК, не входящих в состав сельского округа.

«Завершит электоральный год избирательная компания по выборам депутатов маслихатов вместо выбывших, которые состоятся 29 октября», - добавил Берик Имашев.

Выборы в маслихаты проводят дважды в год: последнее воскресенье марта и октября.