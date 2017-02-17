В МВД объяснили миллионные штрафы за неповиновение полицейским

Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев разъяснил, почему повышаются штрафы за неповиновение представителям власти, передает ИА «NewTimes.kz».

Как отметил представитель МВД, за последние годы число возбужденных уголовных дел по фактам применения насилия в отношении представителя власти имеют тенденцию роста.

«Только в прошлом году было возбуждено около 600 уголовных дел, в 2015 – 500, в 2014 – свыше 300. В этой связи, для повышения охраны жизни и здоровья всех сотрудников государственных органов предложено ужесточить наказание по части 1 статье 380 УК, путем увеличения размера штрафа с 2 000 до 5 000 МРП (с 4,5 млн до 11,5 млн тенге) и лишения свободы с 2 до 5 лет, тем самым отнеся его к категории преступлений средней тяжести. Данная поправка исходит из норм законодательства, ст. 41 УК предусматривает за преступления штраф в пределах от 500 до 10 000 МРП», ― пояснил Садубаев на своей странице в Фейсбуке.

Он добавил, что размер штрафа устанавливается судом с учетом тяжести совершенного уголовного правонарушения.

«Был изучен и мировой опыт, это общепринятая практика, сотрудник правоохранительного органа, призванного обеспечивать безопасность граждан, должен быть защищен от преступных посягательств. Вместе с тем, для объективности и полноты картины, МВД принимаются меры по обеспечению всех сотрудников наружных служб переносными регистраторами. Тогда никто из задержанных нарушителей не сможет утверждать, что он не совершал преступления, и что полицейские превысили свои должностные обязанности», - заключил представитель МВД.

Напомним, в среду на заседании мажилиса парламента «Умопомрачительные» штрафы за неповиновение полиции возмутили председателя Нурлана Нигматулина. Штраф предполагают поправки в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования правоохранительной системы». По словам первого заместителя генпрокурора Иогана Меркеля, предлагается усилить наказание за насилие и неповиновение в отношении представителей власти в зоне чрезвычайного положения и антитеррористической операции и установить ответственность за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, спецгосорганов и военнослужащих.