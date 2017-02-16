Досым Сатпаев стал главой общественного совета при ЕНПФ

Досым Сатпаев избран председателем общественного совета при ЕНПФ.

Такое решение было принято на первом заседании совета в ходе открытого голосования, передает Today.kz. Заместителем председателя стала финансовый журналист Алевтина Донских.

"Общественный совет - это принципиально новый независимый консультативно-совещательный орган при Едином накопительном пенсионном фонде, он станет площадкой для осуществления общественного контроля и выработки рекомендаций по совершенствованию деятельности ЕНПФ", - заявила председатель правления ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева.

В госфонде сообщили, что среднестатистическое накопление казахстанца приближается к миллиону тенге.

"На среднестатистическом счете мужчины накоплены 827 700 тенге. Одно накопление женщины в среднем составляет 623 800 тенге. Больше всего счетов в ЕНПФ принадлежат мужчинам. Они же лидируют по суммам накоплений. Из 6,5 триллиона тенге пенсионных накоплений три триллиона 962 миллиарда тенге принадлежат мужчинам и два триллиона 617 миллиардов тенге находятся на счетах женщин", - сообщили представители фонда.

Также на заседании был утвержден окончательный состав и регламент работы, созданы специальный группы. В состав совета вошли экс-глава Нацбанка РК Кадыржан Дамитов, бывший президент KASE Азамат Джолдасбеков, генеральный директор компании ТОО Almagest Айдархан Кусаинов, управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана Куат Домбай, глава попечительского совета общественного фонда "Финансовая свобода" Ботагоз Жуманова.

Следующее заседание общественного совета состоится 15 марта.