На встрече по Сирии в Астане страны-гаранты подпишут финальный документ

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На встрече по Сирии в Астане страны-гаранты подпишут финальный документ

Финальный документ, который планируется принять по итогам встречи по сирийскому урегулированию в Астане, должны подписать страны-гаранты, среди которых Россия, Турция и Иран, передает РИА Новости.

«Страны-гаранты, конечно, без подписей гарантов не может быть этого», - сказал Мусиенко, отвечая на вопрос, кто должен подписать финальный документ встречи.

Об этом рассказал советник-посланник РФ в Казахстане Александр Мусиенко.

По его словам, в идеале документ должны подписать и представители правительственной делегации Сирии, и сторона оппозиции, но отвечая на вопрос о том, достаточно ли будет подписей стран-гарантов, он ответил утвердительно.

«На этом вся пирамида и стоит, на подписях стран-гарантов», - добавил Мусиенко.

Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана. Пленарное заседание второго раунда переговоров по Сирии в Астане запланировано на 16 февраля.

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