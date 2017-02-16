Дать взятку дешевле, чем платить штраф - депутат

Депутат мажилиса Азат Перуашев считает, что норма о гигантских штрафах за сопротивление полиции приведет к всплеску коррупции.

Депутаты мажилиса парламента в кулуарах высказывались относительно штрафов, предусмотренных проектом закона по вопросам совершенствования правоохранительной системы, согласно которому штраф за сопротивление представителю власти увеличивается уже до пяти тысяч МРП, что составляет более 11 миллионов тенге, сообщает Sputnik Казахстан.

Член Комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса парламента Республики Казахстан Азат Перуашев считает, что увеличение штрафов приведет лишь к росту коррупции.

"Если честно признаться, то с нынешними размерами штрафов дать взятку полицейским на дороге будет в три-четыре раза дешевле. Мы этим шагом открываем большую дорогу коррупции. Мы должны от этого отказаться. Что касается штрафа в 11 миллионов - это вообще ужас. Когда муж бьет жену - штраф 40 тысяч тенге. А если с полицейским вступишь в перепалку, то 11 миллионов. Это что такое? Что, жена дешевле полицейского в тысячу раз? Я, например, свою жену в тысячу раз больше люблю. Это государственная служба, полицейские стоят на защите государственных интересов, мы должны это уважать, но при этом суммы должны быть сопоставимыми", - заявил депутат.

Он также поднял вопрос о том, что необходимо отойти от системы штрафов в отношении семейного насилия, поскольку от этого страдает и сама жертва.

"Эти штрафы ложатся на весь семейный бюджет, и от этого страдает та же супруга, которая требовала справедливости. В итоге мы подталкиваем к тому, чтобы такое бытовое насилие скрывалось", - заметил Перуашев.

Журналистов также интересовало, как скажется нововведение о сопротивлении правоохранителям при исполнении служебных обязанностей представителями СМИ, поскольку штрафные санкции предлагается применять как "за применение неопасного насилия представителю власти", так и "при оказании неповиновения сотрудникам МВД при проведении антитеррористических операций и других мероприятий".

Перуашев считает, что по отношению к журналистам никаких ограничений быть не должно.

"Партия "Ак жол" обсудила предложения по вносу поправок в конституцию, и мы вносим такой пункт в статью 20 пункт 2. Деятельность средств массовой информации и журналистов охраняется законом. Я считаю, что по отношению к журналистам никаких ограничений быть не должно", - заявил Перуашев.

Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев заверил, что по штрафам будут вноситься корректировки.

"Я не думаю, что внесенный в мажилис законопроект будет рассмотрен в таком же виде. Будет проведена работа. В соответствующей рабочей группе депутаты, конечно, посмотрят, насколько это оправдано, есть ли в этом необходимость и нужно ли увеличивать в таком количестве штрафы", - отметил Ашимбаев.

По его словам, будут рассмотрены предложения общественности, если таковые поступят. В дальнейшем вопрос будет рассмотрен на заседании профильного комитета, потом будет вынесен на пленарное заседание. Поэтому, по ожиданиям парламентария, в проект закона еще будут внесены изменения.

"Я могу вас уверить, что депутаты внимательно посмотрят все предложения, которые внесены правоохранительными органами. Конечно, вопросы, которые вызывают сомнения, будут тщательно рассмотрены", - заключил Ашимбаев.