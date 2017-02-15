КНБ будет расследовать коррупционные дела

Первый заместитель генерального прокурора РК Иоган Меркель представил в мажилисе проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствовании правоохранительной системы», передает ИА «NewTimes.kz».
Документ предусматривает передачу коррупционных дел в ведение комитета национальной безопасности.
«Комитету национальной безопасности предлагается представить право расследовать уголовные дела о коррупции в отношении сотрудников специальных государственных органов, антикоррупционной службы и военнослужащих. Полагаем, что эта поправка обусловлена спецификой их службы, она также обеспечит альтернативный баланс по делам этой категории с национальном бюро по противодействию коррупции», - сказал Меркель на пленарном заседании мажилиса парламента.
Кроме того, по словам замгенпрокурора, законопроект предполагает упрощение процедуры расследования дел об уголовных проступках по аналогии с делами ускоренного производства, расширение прав следователей на обжалование решения прокурора и полномочий следственного судьи при даче санкций на содержание под стражей.
Изменения и дополнение вносятся в три кодекса и шесть законов РК.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.