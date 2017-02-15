КНБ будет расследовать коррупционные дела

Автор:
КНБ будет расследовать коррупционные дела

Первый заместитель генерального прокурора РК Иоган Меркель представил в мажилисе проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствовании правоохранительной системы», передает ИА «NewTimes.kz».

Документ предусматривает передачу коррупционных дел в ведение комитета национальной безопасности.

«Комитету национальной безопасности предлагается представить право расследовать уголовные дела о коррупции в отношении сотрудников специальных государственных органов, антикоррупционной службы и военнослужащих. Полагаем, что эта поправка обусловлена спецификой их службы, она также обеспечит альтернативный баланс по делам этой категории с национальном бюро по противодействию коррупции», - сказал Меркель на пленарном заседании мажилиса парламента.

Кроме того, по словам замгенпрокурора, законопроект предполагает упрощение процедуры расследования дел об уголовных проступках по аналогии с делами ускоренного производства, расширение прав следователей на обжалование решения прокурора и полномочий следственного судьи при даче санкций на содержание под стражей.

Изменения и дополнение вносятся в три кодекса и шесть законов РК.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
14.02.2017, 17:44
  
Суд отказал в удовлетворении иска "незаконно уволенному" замглавы облздрава Актобе 1
14.02.2017, 17:35
  
Премьер Украины назвал Тимошенко матерью коррупции
14.02.2017, 15:53
  
На завод, который фигурирует в деле Бишимбаева, допсредства выделять не будут
14.02.2017, 10:26
  
Советник акима прояснил ситуацию вокруг завода, где "погорел" Бишимбаев
14.02.2017, 09:38
  
Аблязова все еще ждут в Нацбюро
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Акимат Актобе обвинили в нарушении закона РК 4
Аблязова все еще ждут в Нацбюро
​В Казахстане сократили список разрешенных к провозу через границу личных вещей
Казахстанские депутаты предложили уменьшить документооборот в школах 3
В Астане проходят антитеррористические учения
В Казахстане предложили роль Назарбаева закрепить в Конституции 2
В РК снизят штрафы по адмнарушениям
МСХ: Статья 26 Конституции РК не распространяется на землю 7
В Казахстане предложили наказывать руководство за коррумпированных подчиненных 5
Казахстанских госслужащих ждет сокращение 1
Loading...