Акимат Актобе обвинили в нарушении закона РК

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Акимат Актобе обвинили в нарушении закона РК

Антимонопольщики узнали, что акимат предоставил привилегии местной фирме, которая получила в доверительное управление контейнерные площадки и сдавала их в аренду своим конкурентам.

Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Актюбинской области подвел итоги расследования в отношении акимата Актобе, сообщается на сайте ведомства.

Расследование проводилось на основании обращения ТОО "Коканд LTD". Акимат Актобе обвиняли в сдаче в аренду контейнерных площадок через местную фирму.

"Нарушение местного исполнительного органа заключается в том, что акимат города Актобе приняв решение о передаче контейнерных площадок в доверительное управление подведомственному предприятию - ТОО "Актобе Таза Кала", предоставило возможность передавать в аренду данные контейнерные площадки своим конкурентам за определенную стоимость, тем самым поставив его в привилегированное положение относительно конкурентов, создавая условия, которые могут привести к ограничению конкуренции", - рассказали в пресс-службе КРЕМ и ЗК.

По результатам расследования акимат Актобе обязали принять меры, чтобы ТОО "Актобе Таза Кала" больше не сдавало контейнерные площадки в аренду.

На сегодняшний день предписание исполнено, осуществление деятельности по предоставлению временного пользования мест на земельных участках прекращено, и осуществляется на бесплатной основе.

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