Аблязова все еще ждут в Нацбюро

На допрос 10 февраля он так и не явился.

Национальным бюро по противодействию коррупции продолжается досудебное расследование по фактам хищения более 7 млрд. долларов США, совершенных преступным сообществом во главе с бывшим Председателем Совета директоров АО «БТА Банк» Аблязовым М., сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что Аблязов искусственно раздувал капитал банка путем покупки его акций за счет похищенных в Банке денежных средств через подконтрольные компании.

Увеличивая капитал банка, Аблязов создавал мнимую привлекательность и финансовый рост. Иностранные инвесторы и граждане Казахстана, доверяя стабильности и успешности банка, вкладывали в него свои денежные средства.

Так, в период с 2005 – 2008 года за счет максимального привлечения депозитов населения и инвестиций от зарубежных кредиторов капитал банка вырос в 8 раз.

Аблязов полученные обманным путем денежные средства похитил путем кредитования своих многочисленных компаний.

В дальнейшем преступные деньги отмывались посредством финансовых операций через сотни оффшорных компаний и были использованы в приобретении дорогостоящих активов в России, Украине, Великобритании, США, Франции и других странах.

Хищение такого масштаба повлекло потерю населением своих накоплений, а зарубежными кредиторами предоставленных займов.

Во избежание негативных последствий государство приняло на себя обязательства по погашению задолженности БТА Банка, как перед внутренними вкладчиками, так и зарубежными инвесторами.

В настоящее время собранные следствием доказательства в совершении особо тяжких преступлений позволили квалифицировать деяния подозреваемого Аблязова по части 4 статьи 263 Уголовного кодекса Республики Казахстан (создание и руководство преступным сообществом), пунктам «а», «б» части 3 статьи 176 (присвоение и растрата вверенного чужого имущества), части 3 статьи 24 - пунктам «а», «б» части 3 статьи 176 (покушение на присвоение и растрату вверенного чужого имущества), пунктам «б», «в» части 3 статьи 193 (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), части 1 статьи 220 (незаконное использование денежных средств банка) и статье 228(злоупотребление полномочиями) Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16.07.1997 года.

В соответствии с частью 1 статьи 206 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК) постановление о квалификации деяния подозреваемого объявляется не позднее двадцати четырех часов с момента вынесения постановления. В случае неявки подозреваемого или его защитника постановление может быть объявлено и по истечении двадцати четырех часов.

В связи с нахождением подозреваемого Аблязова вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, Антикоррупционная служба, с согласия прокурора публикует сообщение о квалификации его деяний в средствах массовой информации.

Для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий подозреваемому Аблязову необходимо в срок до 15 февраля 2017 года явиться в административное здание Национального Бюро по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Сейфуллина, 37.

Для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс. Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс.

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемому или представляющим в установленном порядке его интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования.

Напомним, ранее подозреваемый Аблязов М. вызывался Антикоррупционной службой на 10 февраля т.г. для проведения допроса, однако в назначенное время не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.