​В Казахстане сократили список разрешенных к провозу через границу личных вещей

В Казахстане изменили список товаров для личного пользования, которые можно провозить через таможенную границу Таможенного Союза, сообщает ДГД Алматы.

В приказ министра финансов Казахстана от 31 марта 2015 года №250 «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования» внесены изменения.

Так, в зависимости от таких критериев, как характер, количество, частота перемещения, к товарам для личного пользования относятся товары, если:

1) их количество не превышает следующие показатели:

- изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 ТН ВЭД ЕАЭС - 1 (один) предмет одного наименования, размера и фасона на человека;

- мобильный телефон - 2 единицы на человека;

- планшет – 2 единицы на человека;

- портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нетбук) – 1 единица на человека;

- ювелирные изделия – 5 предметов на человека;

- велосипед – 1 на человека;

- детская коляска – 1 на человека;

2) частота пересечения физическим лицом и (или) перемещения им товаров таможенной границы не превышает одного раза в месяц.

Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза любым способом, если их количество превышает одну единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.

В ДГД отметили, что показатели не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении (за исключением транспортных средств для личного пользования).