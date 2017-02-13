​В Казахстане сократили список разрешенных к провозу через границу личных вещей

В Казахстане изменили список товаров для личного пользования, которые можно провозить через таможенную границу Таможенного Союза, сообщает ДГД Алматы.
В приказ министра финансов Казахстана от 31 марта 2015 года №250 «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования» внесены изменения.
Так, в зависимости от таких критериев, как характер, количество, частота перемещения, к товарам для личного пользования относятся товары, если:
1) их количество не превышает следующие показатели:
- изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые в товарной позиции 4303 10 ТН ВЭД ЕАЭС - 1 (один) предмет одного наименования, размера и фасона на человека;
- мобильный телефон - 2 единицы на человека;
- планшет – 2 единицы на человека;
- портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нетбук) – 1 единица на человека;
- ювелирные изделия – 5 предметов на человека;
- велосипед – 1 на человека;
- детская коляска – 1 на человека;
2) частота пересечения физическим лицом и (или) перемещения им товаров таможенной границы не превышает одного раза в месяц.
Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза любым способом, если их количество превышает одну единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности.
В ДГД отметили, что показатели не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении (за исключением транспортных средств для личного пользования).
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