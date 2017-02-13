В Астане проходят антитеррористические учения

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В Астане проходят антитеррористические учения

Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о проведении 13-14 февраля планового антитеррористического учения, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел столицы.

Учебное мероприятие направлено на отработку алгоритмов действий государственных органов при возникновении угроз террористического характера.

«Возможно введение ограничений на передвижение населения и транспортных средств на отдельных участках местности. Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием к проводимому учению и не поддаваться панике», - информирует городское ДВД.

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