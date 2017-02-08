В Казахстане предложили наказывать руководство за коррумпированных подчиненных

Заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции Алик Шпекбаев предложил наказывать руководителей госорганов за коррупционные преступления своих подчиненных, передает ИА «NewTimes.kz».

По его словам, системные факты коррупции выявляются во всех сферах госслужбы.

«Видим целесообразным инициировать следующие вопросы. Введение персональной дисциплинарной ответственности руководителей госорганов за коррупционные преступления подчиненных. Несмотря на то что более 80% осужденных за коррупцию лиц являются госслужащими, ни один министр или аким не выразил публичного заявления о нетерпимости к коррупции в своем органе. А также о принятых мерах руководителей структурных подразделений, где имеются системные факты коррупции», - сказал Шпекбаев в среду на коллегии ведомства.

«Нет сегодня реакции, ни министра, ни акимов. Когда мы сотнями измеряем коррупционные преступления реально должна быть реакция», - отметил Шпекбаев в своем выступлении.