Казахстанских госслужащих ждет сокращение

Сокращение коснется и служащих корпуса «А», передает ИА «NewTimes.kz».

Глава агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Кайрат Кожамжаров напомнил, что разобраться с вакансиями на госслужбе поручил президент на расширенном заседании правительства.

«Регионам следует провести углубленный анализ по выявлению должностей, которые могут быть сокращены. Эту работу мы должны завершить к 1 марта текущего года», - сказал Кожамжаров на коллегии ведомства.

По его наблюдениям, в госаппарате сохраняется высокая текучка кадров. По мнению Кожамжарова, чтобы изменить ситуацию, надо применять карьерное планирование.

«Мы видим, когда меняются руководители, акимы или министры, то сменяемость резко возрастает. Ответственность за эту работу возлагается на службу по управлению персоналом, координация - на нашем департаменте», - отметил глава ведомства.

По мнению Кожамжарова, совершенствования требует институт управленцев корпуса «А». По его словам, концептуальные предложения по этому вопросу уже разработаны, они будут представлены президенту РК Нурсултану Назарбаеву.

«Они коснутся сокращения количества должностей корпуса «А», этой группе сохранятся только ответственные секретари, председатели комитетов министерств, руководители аппаратов регионов, акимов районов. Замещать такие вакансии путем прямого конкурса смогут служащие с достаточным опытом работы и количеством необходимых компетенций», - резюмировал Кожамжаров.