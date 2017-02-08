Президент постановил расширить границы Астаны

Общая площадь присоединяемых земель - 8 719 гектар.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев постановил изменить границы Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» постановляется: изменить границы города Астаны, включив в его черту части земель Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 8 719 гектар, согласно приложению к Указу.