Налоговый и Таможенный кодексы РК объединять не будут

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Налоговый и Таможенный кодексы РК объединять не будут

До этого планировалась объединение двух документов в один.

На заседании Правительства РК Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил профильным министерствам сделать налоговый и Таможенный кодексы «максимально простыми для понимания», передает Zakon.kz.

«Много нареканий со стороны президента было по деятельности налоговых органов. Это касается необоснованных проверок и сложности применения налогового законодательства на практике. Бахыт Турлыханович (Султанов, министр финансов РК), вам надо перестроить работу Комитета госдоходов на предмет оптимизации проверок бизнеса», - сказал он.

При этом глава Кабмина поручил разобраться в месячный срок совместно с Генеральной прокуратурой РК по необоснованно заведенным делам.

«Должны быть наказаны те, кто заводил такие дела»,- подчеркнул Сагинтаев.

В то же время он поручил Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами при разработке нового Налогового кодекса кардинально упростить администрирование и сделать его максимально простым для понимания.

«В рамках этой работы провести ревизию налоговых льгот и преференций. Ранее планировалась разработка объединенного Налогового и Таможенного кодекса, но в соответствии с поручениями президента Министерству национальной экономики и финансов необходимо разработать раздельный Налоговый и Таможенный кодексы», - заключил премьер.

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