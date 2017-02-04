После критики Назарбаева уволился глава «СК-Фармация»

Автор:
После критики Назарбаева уволился глава «СК-Фармация»

На заседании правительства РК стало известно, что руководитель «СК-Фармации», работа которого подверглась ранее критики президента РК, подал заявление об увольнении, передает Zakon.kz.

«Елжан Амантаевич (Биртанов, министр здравоохранения РК), перед вами Главой государства поставлены задачи. В первую очередь принять конкретные меры по увеличению закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения у отечественных производителей на долгосрочной основе. При этом обеспечить прозрачность процедуры их закупа. Кстати, вы поручение Президента выполнили по кадровым вопросам? Какое решение принято, конкретно скажите что?», - обратился премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев к главе здравоохранения.

В свою очередь Биртанов сообщил, что руководитель нацкомпании подал в отставку.

«Заявление принято по первому руководителю «СК-Фармация». Он подал в отставку», - указал он.

Между тем премьер поручил для эффективного использования медтехники разработать механизм закупа медтехники с условием обеспечения сервисного обслуживания поставщиками на весь срок ее эксплуатации.

«Для корректного ценообразования сформировать единую номенклатуру медицинской техники. Особое внимание уделить внедрению обязательной системы медстрахования. Вы поручение, которое в послании прозвучало касательно введения регулирования ценообразования, об этом тоже не забывайте, в срочном порядке надо будет вырабатывать», - резюмировал Сагинтаев.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
03.02.2017, 15:15
  
Полицейского справившего нужду в Аксае уволили 2
03.02.2017, 09:39
  
Увольнять чиновников за провал госпрограмм предложили в Казахстане 1
01.12.2016, 11:22
  
За ремонт дороги в фотошопе уволили петербургского чиновника 1
10.11.2016, 10:38
  
Уволился директор алматинского зоопарка
31.10.2016, 17:50
  
Назарбаев уволил двух вице-министров обороны РК
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя Красава
Красава
Крысы не справляются с обязанностями и бегут с корабля.
Ответить
04.02.2017, 14:15
Последние новости раздела
Тасмагамбетов стал послом Казахстана в РФ 1
Автора Налогового кодекса ​Назарбаев назвал врагом государства 2
Увольнять чиновников за провал госпрограмм предложили в Казахстане 1
​Еще одна встреча по Сирии пройдет в Астане 6 февраля 3
Генпрокуратура РК приглашает на работу математиков
Депутаты поедут в регионы разъяснять послание президента 9
В Казахстане началась комплексная аттестация служащих корпуса "Б"
​Премьер-министр распределил обязанности среди коллег по выполнению послания президента 3
1,5 миллиона казахстанских семей обеспечат жильем за 15 лет
​Опубликован текст послания Нурсултана Назарбаева казахстанцам
Loading...