Увольнять чиновников за провал госпрограмм предложили в Казахстане

Предложение прозвучало от первого секретаря Компартии РК.

Коалиция демократических сил «Казахстан-2050» города Астаны обсудила обращение по перераспределению власти и Послание Президента РК, передает МИА «Казинформ».

Коалиция выступила в поддержку предложенного Главой государства нового курса экономических преобразований и всенародного обсуждения по модернизации системы госуправления. При этом были выдвинуты некоторые предложения.

Первый секретарь Коммунистической народной партии Казахстана Марат Аубакиров считает, что руководителей, ответственных за реализацию госпрограмм министерств, нужно снимать с должностей за неудачи.

«Мы с народом встречаемся, они говорят, что направления правильные: экономика, социальные вопросы. Но для простого народа передача полномочий от Президента Парламенту, Правительству сильно ни о чем не говорит, им нужен хлеб на столе, достаток в доме. А мы никогда не возвращаемся к вопросам о том, что сделано по предыдущим Посланиям. Снова задачи на будущее, но ведь многое не сделано», - сказал он.

Он привел в пример программу «100 школ, 100 больниц», которая выполнена на 80%. Также отметил, что ряд предприятий, запущенных по программе индустриального развития, простаивают, в том числе фабрика по выпуску тканей в Шымкенте, производство компьютеров и другие.

«То есть вместе с новыми задачами нужно возвращаться к нерешенным вопросам. Ни один министр, руководитель комитета не был снят с должности за то, что не была выполнена программа. Только за коррупцию. А за работу? Мелькает информация о том, что три года не строится дорога, пять лет люди пьют воду из речки, а акимы как работали, так и работают», - добавил он.

Напомним, в Послании народу говорится о перераспределении средств с неэффективных программ на программы, обеспечивающие реализацию задач Третьей модернизации. В обращении Нурсултана Назарбаева предлагается передать всю полноту ответственности за принятие госпрограмм Правительству.