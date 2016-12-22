В Казахстане приняли закон, обязывающий сдавать отпечатки пальцев

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В Казахстане приняли закон, обязывающий сдавать отпечатки пальцев

Процедура будет введена с 2021 года.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли Закон РК «О дактилоскопической и геномной регистрации» и сопутствующий Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дактилоскопической и геномной регистрации», передает Zakon.kz.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов отметил, что данными документами устанавливаются правовые основы проведения дактилоскопической и геномной регистрации человека.

Глава ведомства подчеркнул, что необходимость введения в стране дактилоскопической регистрации диктуется, прежде всего, международной практикой и международными стандартами, которые предъявляются к национальным документам, удостоверяющим личность.

По его словам, в целом, сегодня более 100 стран внедряет национальные проекты биометрической регистрации.

«Поэтому в качестве второго этапа мы намерены включить дактилоскопические данные, то есть данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и ладоней рук человека в казахстанские паспорта. Это повысит доверие к ним миграционных и пограничных служб иностранных государств, позволит упростить процедуру прохождения госграницы для наших граждан. Дактилоскопическая регистрация у нас будет проходить при оформлении паспорта, удостоверения личности или удостоверения личности моряка», - сказал Касымов.

«При получении паспорта дети от 12 до 16 лет будут дактилоскопироваться только с их согласия. Дети младше 12 лет регистрации не подлежат. Обязательной дактилоскопической регистрации из числа иностранных граждан, во-первых, подлежат нарушившие наше законодательство и выдворяемые из страны и, во-вторых, иностранцы, получающие визы на въезд в Казахстан. Также дактилоскопическая регистрация предусматривается беженцам, трудовым мигрантам и иностранцам с видом на жительство РК. Сбор дактилоскопической информации будут возложены на органы внутренних дел. Вся информация будет храниться в защищенной базе данных МВД в зашифрованном электронном виде, что исключает возможность несанкционированного доступа к ним и неправомерного использования», - добавил он.

Глава ведомства уточнил, что на внедрение дактилоскопической регистрации потребует затрат из бюджета в сумме 36,8 млрд тенге, которые пойдут на техническое переоснащение пограничных служб и правоохранительных органов. В связи с этим дактилоскопия будет проводиться в Казахстане с 2021 года.

Касательно геномной регистрации министр отметил, что согласно законопроекту геномная информация представляет собой кодированную информацию об определенных фрагментах ДНК человека или неопознанного трупа, позволяющая подтвердить личность человека. По его данным, обязательной геномной регистрации подлежат осужденные за отдельные виды преступления, неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий и неопознанные трупы.

«Родственники без вести пропавших граждан будут сдавать геномную информацию добровольно с их письменного согласия. Сбор геномной информации будет осуществляться органами внутренних дел при участии ДНК-лабораторий органов судебной и судебно-медицинской экспертизы Министерства юстиции РК. Геномная информация будет использоваться в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступления, а также установления совершивших их лиц», - подчеркнул министр.

Также он отметил, что важным в законопроекте является установленная обязанность госорганов принимать все необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты дактилоскопической и геномной информации.

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Все комментарии (6):
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фото пользователя pcproman
pcproman
"Вся информация будет храниться в защищенной базе данных МВД в зашифрованном электронном виде, что ИСКЛЮЧАЕТ возможность несанкционированного доступа к ним и неправомерного использования", Исключает? Да ладно? Глупее глупости слышать не доводилось.
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22.12.2016, 13:42
фото пользователя taxsist2
taxsist2
меня настораживает слово, защищенной и МВД... кто помнит, как в последнее время сливалась в сеть информация по разыскиваемым или наоборот,как пишет Д, не могли найти таксиста данные которых были в ДВД возникает вопрос на.ена все это? для контроля населения? Все,что будет хранится базе то будет иметь потенциальную опасность слива, в результате подкупа, в результате хакерской атаки и т.д.
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22.12.2016, 14:28
фото пользователя Твист.
Твист.
Ребята, а самое главное не прочитали?

"потребует затрат из бюджета в сумме 36,8 млрд тенге"

Это ж пилить и пилить можно!
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22.12.2016, 14:35
фото пользователя Красава
Красава

У нас уже вводили как то  техническое  оснащение для проведения  выборов, типа сама аппаратура считывает голоса. До сих пор эту  штуку не видел у  нас. А денег наверно  тоже прилично списали.

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22.12.2016, 14:44
фото пользователя Малинка
Малинка
Старый добрый советский красный паспорт,хранил информации больше чем сейчас нано чипы.
Информация о прописке и выписке,о судимости,о браке,о разводе,о военной службе.
Почему так не сделают.Зачем деньги тратить и нас гонять менять эти документы без конца,всеравно кроме ИИНа ничего не видят.
Ввели бы паспорта наподобие советских,сведения о судимости все бы там писали.А то педофила сами найти не могут.Это ведь сэкономило бы время,деньги и нервы.
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22.12.2016, 15:31
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Начните уже сразу штрих-код на затылке ставить. А ещё лучше чип вшить в спину с маячком.
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22.12.2016, 18:22
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