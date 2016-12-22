​В Казахстане построят жилье для очередников на земельные участки

Около 1 миллиона 200 тысяч казахстанцев стоят в очереди на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, передает телеканал «Хабар».

«Планируем пилотный проект в едином архитектурном стиле зданий и сооружений, единым застройщиком, когда будут, в соответствии с разработанными проектами, детальные планировки, то жилье и объекты социальной сферы будут строиться одновременно. И по сниженной стоимости, от 100 до 120 тысяч тенге квадратный метр, будет данное жилье предлагаться очередникам за земельными участками», - сказал вице-министр национальной экономики РК Роман Скляр.

Об этом в Сенате рассказал вице-министр национальной экономики Роман Скляр. По его словам, в госпрограмме «Нурлы жер» этой категории тоже уделено отдельное внимание. Правительство планирует запустить пилотный проект по строительству многоквартирных домов для очередников за 10 сотками в областных центрах. Чтобы получить квартиру, нужно будет оформлять ипотеку. Для этого в «Жилстройсбербанке» предусмотрен специальный кредитный продукт. Ставка по ссуде составит 5 процентов годовых в тенге на срок до 15 лет. Кстати, стоимость квадратного метра жилья будет значительно ниже рыночной.