Назарбаев о современных бабушках: Они уже не те, носки не вяжут, пирожки не жарят

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Назарбаев о современных бабушках: Они уже не те, носки не вяжут, пирожки не жарят

Президент Казахстана охарактеризовал современных казахстанцев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе республиканского форума молодежи, охарактеризовал современную молодежь страны, передает Today.kz.

"Среди вас немало ребят, чей ум и знания уже сейчас приносят пользу нашей родине. Когда мне говорят, мол, молодежь нынче пошла не та, я говорю, так ведь бабушки тоже уже не те, носки не вяжут, пирожки не жарят. Зато в Интернете шарят. Это, конечно шутка, но на самом деле так. Молодежь та, которая нужна для современного мира, для современной жизни. Время течет очень быстро, и мы меняемся очень быстро. Мне бросились в глаза, запомнил я слова великого римского императора Аврелия. Он говорил: "Не живи, как будто у тебя еще есть 10 тысяч лет жизни. Жизнь коротка, и вообще, пока живешь, пока есть возможность, старайся стать хорошим", - сказал глава государства.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя 1870
1870
насчет бабушек - да, 100%. Добавлю, на юге бабушки более традиционно привычные, что ли. Даже внешне. Не без исключений конечно. В Астане привычное дело - бабушка в брюках, джинсах, раскрашенная и лицом и волосом. И общее - сотки. Дух времени - объективная штука.
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01.12.2016, 12:25
фото пользователя ферзя
ферзя
А моя мама до сих пор и нас и внуков, балует всякими вкусностями. К компу и не подходит. Всегда в действии. мы как то с братьями шутили что даже в пустой комнате она всегда найдет себе занятия. Купили дойку, а толку, в основном стоит. Использует только для лошадей. Далеко не современные они и как кажется противники прогресса. Как то наши старики, хоть и устают но находят удовлетворение в труде. Даже нашему поколению этого уже и не понять, по крайней мере далеко не всем. 
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01.12.2016, 13:06
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