Назарбаев о современных бабушках: Они уже не те, носки не вяжут, пирожки не жарят

Президент Казахстана охарактеризовал современных казахстанцев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе республиканского форума молодежи, охарактеризовал современную молодежь страны, передает Today.kz.

"Среди вас немало ребят, чей ум и знания уже сейчас приносят пользу нашей родине. Когда мне говорят, мол, молодежь нынче пошла не та, я говорю, так ведь бабушки тоже уже не те, носки не вяжут, пирожки не жарят. Зато в Интернете шарят. Это, конечно шутка, но на самом деле так. Молодежь та, которая нужна для современного мира, для современной жизни. Время течет очень быстро, и мы меняемся очень быстро. Мне бросились в глаза, запомнил я слова великого римского императора Аврелия. Он говорил: "Не живи, как будто у тебя еще есть 10 тысяч лет жизни. Жизнь коротка, и вообще, пока живешь, пока есть возможность, старайся стать хорошим", - сказал глава государства.