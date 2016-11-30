Где будут храниться «пальчики» казахстанцев

Где МВД будет хранить отпечатки пальцев казахстанцев, объяснил глава ведомства Калмуханбет Касымов, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

«Геномная экспертиза у нас уже есть, мы с ней работаем. Мы изымаем с места происшествия биологические остатки, высчитываем формулу и храним эти данные. Поэтому мы дополняем в законе, что мы будем еще изымать у преступников, которые совершили отдельные виды преступлений. У нас эта лаборатория есть, мы имеем возможность хранить эту информацию», - сказал Касымов после пленарного заседания мажилиса парламента.

Министр уточнил, что база имеется и по дактилоскопии.

«На деньги, которые предусмотрены (законопроектом - прим. NT), мы сможем купить серверы, где будем хранить информацию по дактилоскопии», - добавил глава МВД, заверив, что доступ к серверу будут иметь только те, «кому положено».

Как сообщалось ранее, в мажилисе рассматривается проект закона «О дактилоскопической и геномной регистрации». Документ предполагает внедрение дактилоскопических и геномных технологий для однозначного установления личности конкретного человека.