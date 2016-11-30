В РК предложили сканировать сетчатку глаз насильников

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В РК предложили сканировать сетчатку глаз насильников

По мнению Загипы Балиевой, геномную базу лиц, совершивших насилие, необходимо создавать уже сейчас.

Напомним, что сегодня Мажилис Парламента РК одобрил в первом чтении проекты законов «О дактилоскопической и геномной регистрации» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дактилоскопической и геномной регистрации», устанавливающие правовые основы проведения дактилоскопической и геномной регистрации человека, передает Zakon.kz.

Согласно законопроекту РК «О дактилоскопической и геномной регистрации», казахстанцев с 2021 года обяжут проходить дактилоскопическую регистрацию: сдавать пальцы рук, а также будет введена геномная регистрация для сбора данных ДНК осужденных по ряду статей и у неопознанных трупов. Вместе с тем депутат Мажилиса Парламента РК Загипа Балиева заявила, что считает необходимым также ввести в РК сканирование сетчатки глаз насильников, в частности, педофилов.

«Мы хотим сделать мир безопасным, в особенности, для детей. Сейчас в местах лишения свободы находятся 1300 насильников. Ожидается, что в определенный период они будут выходить. Я предлагаю создавать геномную базу уже сейчас, потому что нам нужны превентивные меры и дополнительно также по зрачкам в отношении насильников надо вводить», - сказала она в ходе обсуждения законопроектов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

Балиева отметила, что для внедрения системы сканирования сетчатки глаз этой категории осужденных преступников у Министерства внутренних дел РК сегодня достаточно денег.

«Это будут небольшие средства. В рамках тех бюджетов, которые есть у Министерства внутренних дел РК, их хватит. Я поддерживаю этот законопроект. Мы за безопасный мир», - заключила депутат.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя ферзя
ферзя
А я так и не понял. Ну сканируют сетчатку и что это даст? С опечатками как раз то все понятно, это уже не ново и вполне оправдано, особенно в вопросах розыска преступников по опечаткам оставленных на месте преступления. Но когда преступник оставлял на месте происшествия свой взгляд. ну если у меня вместо домофона установят сканер сетчатки глаза то тут понятно. Но это еще фантастика далекого будущего. И то мне достаточно услышать голос чтоб понять что это чужой. Иной раз мне кажется что в парламенте депутаты, идут по программе - не все дома, но мы тут все умные и найдем что делать. 
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30.11.2016, 14:07
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