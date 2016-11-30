В Талдыкоргане появился памятник Назарбаеву

Отмечается, что памятник символизирует благополучие и процветание всей страны.
В Талдыкоргане в преддверии праздника состоялось открытие статуи первого президента Республики Казахстан. Видео открытия памятника появилось на паблике taldykorganec_insta в Instagram.
На открытии памятника собрались руководители области и города, общественные и государственные деятели, представители творческой интеллигенции.
В своих выступлениях они отметили, что благодаря Нурсултану Назарбаеву Казахстан совершил значимый рывок во всех сферах экономики. Президент Казахстана стал символом процветания и благополучия страны.
"Это исторический день для всего Казахстана. Благодаря президенту Казахстана мы сделали беспрецедентный рывок во всех сферах экономики", - произнёс в своём выступлении аким Алматинской области Амандык Баталов.
Композиция изготовлена из бронзы, гранита и мрамора в форме крыльев беркута. На крыльях беркута изображены два исторически значимых для Казахстана города: Астана и Алматы, как символы независимого Казахстана.
Автор памятника – скульптор Казбек Сатыбалдин. Сама скульптура выполнена из бронзы, а постамент гранитный. Высота памятника 4,2 м.
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