В Талдыкоргане появился памятник Назарбаеву

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В Талдыкоргане появился памятник Назарбаеву

Отмечается, что памятник символизирует благополучие и процветание всей страны.

В Талдыкоргане в преддверии праздника состоялось открытие статуи первого президента Республики Казахстан. Видео открытия памятника появилось на паблике taldykorganec_insta в Instagram.

На открытии памятника собрались руководители области и города, общественные и государственные деятели, представители творческой интеллигенции.

В своих выступлениях они отметили, что благодаря Нурсултану Назарбаеву Казахстан совершил значимый рывок во всех сферах экономики. Президент Казахстана стал символом процветания и благополучия страны.

"Это исторический день для всего Казахстана. Благодаря президенту Казахстана мы сделали беспрецедентный рывок во всех сферах экономики", - произнёс в своём выступлении аким Алматинской области Амандык Баталов.

Композиция изготовлена из бронзы, гранита и мрамора в форме крыльев беркута. На крыльях беркута изображены два исторически значимых для Казахстана города: Астана и Алматы, как символы независимого Казахстана.

Автор памятника – скульптор Казбек Сатыбалдин. Сама скульптура выполнена из бронзы, а постамент гранитный. Высота памятника 4,2 м.

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