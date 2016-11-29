В Казахстане могут объявить амнистию в честь 25-летия Независимости

Соответствующую инициативу внес президент.

Главой государства внесен в Мажилис Парламента проект Закона «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ».

Амнистия является актом гуманизма, проявления доброй воли и доверия государства по отношению к гражданам, преступившим закон.

Инициированный президентом законопроект в ознаменование 25-летия Независимости Казахстана предусматривает освобождение от уголовного наказания, в основном, социально уязвимых категорий граждан, несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, пожилых лиц, инвалидов, а также лиц, совершивших малозначительные и нетяжкие уголовные правонарушения.

В отношении других категорий осужденных, с учетом тяжести совершенного деяния, амнистия будет применяться в ограниченных пределах и дифференцированно и лишь при условии полного возмещения нанесенного ими ущерба. В то же время законопроект запрещает амнистию лиц, совершивших наиболее опасные преступления, что исключит риски ухудшения криминогенной ситуации. Представление законопроекта в Палатах Парламента поручено Генеральному прокурору Асанову.