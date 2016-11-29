Президент поблагодарил казахстанцев за предложение переименовать столицу

Назарбаев подчеркнул, что страна достигла успехов благодаря командному труду, передает Sputnik Казахстан.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил соотечественников за предложение переименовать столицу республики в его честь.

"То, что говоря о достижениях нашей страны за 25 лет, это связывают со мной, мне по-человечески приятно, но какой бы я ни был, без поддержки моих соратников… которые помогали мне решать эти вопросы, мы не добились бы этих успехов", - сказал Назарбаев в интервью телеканалу "Россия 24".

"То, что высказались депутаты парламента, высказываются граждане Казахстана, я всех их благодарю. Я знаю, что не плохо ко мне относится значительный слой россиян, я им тоже за это сильно благодарен, потому что я на самом деле тот человек, который искренне от души желает самого хорошего для России и для российских граждан", - добавил Назарбаев.

Ранее депутат нижней палаты парламента Куаныш Султанов, представляя декларацию по основным достижениям республики за годы независимости, предложил отразить в наименовании столицы имя первого президента. Ряд депутатов не исключили, что новое название столицы Казахстана может звучать как "Нурсултан" или "Назарбаев". Назарбаев поблагодарил парламентариев за их инициативу, однако отметил, что такие вопросы должны решаться очень "взвешенно". Позже он заявил, что не видит необходимости изменять название столицы.