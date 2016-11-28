Депутата, который предложил переименовать столицу, задевает критика в его адрес

Это говорит о том, что недостаточно у нас политической культуры - заключил Куаныш Султанов.

Автор предложения о переименовании столицы депутат Мажилиса парламента РК Куаныш Султанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Международной конференции, посвящённой 25-летию независимости РК, подчеркнул, что отказ Президента от такой инициативы не повлиял негативно на имидж парламента. Однако он признал, что критика по данному поводу в Интернете его задевает, передает BNews.kz.

«Бога ради, это ( критиковать – ред.) право каждого… Желательно, чтобы была политическая культура… Можно мнение критиковать, но не трогать личности, не оскорблять людей за ту или иную идею или предложение, высказывание. Можно не соглашаться, но ничего не зная о человеке, говорить о человеке что угодно, не стоит. Это говорит о том, что недостаточно у нас политической культуры», - заключил Куаныш Султанов.

Напомним, 23 ноября в ходе совместного заседания Палат Парламента РК депутаты предложили назвать столицу именем Президента.

«Предлагаем отразить имя Елбасы в наименовании столицы и других важных объектах страны. Наша единая цель - сплотившись вокруг Елбасы, укреплять ценности Мәңгілік Ел, бережно сохранив и передав нашим потомкам самое дорогое, что у нас есть - суверенный и независимый Казахстан. Независимость была, есть и будет нашей главной консолидирующей ценностью», - сказал депутат Мажилиса Парламента РК Куаныш Султанов.

Позже глава государства прокомментировал предложение о переименовании столицы.

"Я уже много раз на эту тему говорил. Считается, наверное, что я команду даю, чтобы везде писали Нур, Нурлы. И вот вчера Парламент предположил, что, возможно, даже столицу переименовать моим именем. Я таких предположений никому не высказывал и не говорил", - сказал глава государства.