Назарбаев высказался по предложению о переименовании Астаны

Любой вопрос переименования городов мы будем решать взвешенно - Президент РК.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал предложение о переименовании столицы, сообщает Zakon.kz.

"Я уже много раз на эту тему говорил. Считается, наверное, что я команду даю, чтобы везде писали Нур, Нурлы. И вот вчера Парламент предположил, что, возможно, даже столицу переименовать моим именем. Я таких предположений никому не высказывал и не говорил", - сказал глава государства.

"Мы сделали многое. Я, как один человек, ничего бы не сделал, если бы вас не было рядом. Мне повезло все 25 лет на соратников, которых я подбирал. Они делали свое дело. Я считаю, один человек ничего не может сделать. Спасибо всем, Парламенту, они делали свое дело. Поэтому успеха! Я хочу сказать спасибо всем, и Парламенту нашему за Декларацию, в которой отметили все этапы нашего развития, отметили мою роль. Конечно, мне, как человеку, это приятно. Парламент – это самостоятельная часть власти. Они имеют право принимать решение, говорить свое мнение. Любой вопрос: переименование городов, населенных пунктов и так далее, мы будем решать взвешенно, соразмерно тому, что необходимо для государства, для страны", - сказал Назарбаев.