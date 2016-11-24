Назарбаев высказался по предложению о переименовании Астаны

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Назарбаев высказался по предложению о переименовании Астаны

Любой вопрос переименования городов мы будем решать взвешенно - Президент РК.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал предложение о переименовании столицы, сообщает Zakon.kz.

"Я уже много раз на эту тему говорил. Считается, наверное, что я команду даю, чтобы везде писали Нур, Нурлы. И вот вчера Парламент предположил, что, возможно, даже столицу переименовать моим именем. Я таких предположений никому не высказывал и не говорил", - сказал глава государства.

"Мы сделали многое. Я, как один человек, ничего бы не сделал, если бы вас не было рядом. Мне повезло все 25 лет на соратников, которых я подбирал. Они делали свое дело. Я считаю, один человек ничего не может сделать. Спасибо всем, Парламенту, они делали свое дело. Поэтому успеха! Я хочу сказать спасибо всем, и Парламенту нашему за Декларацию, в которой отметили все этапы нашего развития, отметили мою роль. Конечно, мне, как человеку, это приятно. Парламент – это самостоятельная часть власти. Они имеют право принимать решение, говорить свое мнение. Любой вопрос: переименование городов, населенных пунктов и так далее, мы будем решать взвешенно, соразмерно тому, что необходимо для государства, для страны", - сказал Назарбаев.

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Все комментарии (6):
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фото пользователя Твист.
Твист.
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24.11.2016, 16:01
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
"Они имеют право принимать решение, говорить свое мнение."  Это кому? Иностранцам посыл? Не без юмора президент у нас )
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24.11.2016, 16:06
фото пользователя Legolas
Legolas
Раз будем думать, значит не против...
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24.11.2016, 16:22
фото пользователя Твист.
Твист.
Фуле тут думать? Переименование не делать, а депутатам в тыкву настучать, пусть занимаются действительно нужными и важными делами, а не подхалимством страдают
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24.11.2016, 16:25
фото пользователя Keks1
Keks1
Дежавю какое-то. Повторяется история с парком в 11мкр. (бывшим Ленина). Предлагали именем НАНа назвать, по башке получили. Назвали, конечно, но более обтекаемо.
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24.11.2016, 16:46
фото пользователя taxsist2
taxsist2
не ту страну назвали Гондурасом)) переименование столицы необходимо проводить с учетом мнения 17 млн жителей страны, а не мнением депутатов которые не знают, как отличится перед ЕБ. как предложил один из коментаторов в Нур.кз и который увеличивает количество лайков необходимо за счет заработной платы этих депутатов починить улицы или очистить снег)))
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24.11.2016, 17:06
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