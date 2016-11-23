В Парламенте думают, что большинство казахстанцев поддержат идею отразить имя первого президента в наименовании столицы.

Депутат Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев полагает, что Астану могут переименовать до Нового года, передает Zakon.kz.

«Я уверен, что это будет к 25-летию Независимости. Потому что сейчас вся страна будет жить этим процессом, потому что, предвидя даже некий скепсис некоторых, что типа, что там, Декларация, что-то еще. На самом деле, это ключевой идеологический акт сегодняшнего периода», - сказал он в кулуарах Мажилиса РК.

«Если оценивать, что такое 25 лет? На фоне истории развития демократии развитых рыночных экономик – это миг. По нашим меркам – это целое поколение. И мы, конечно же, помним, что с полного ничего, с полной разрухи, мы сейчас имеем процветание. Понятно, что сейчас именно эти все процессы – это все гротесковое сравнение, когда из абсолютного нуля мы пришли уже не в 50-ку развитых стран мира, а мы уже верим нашему Президенту, что мы войдем в 30-ку, что мы разовьемся в Евразийском пространстве», - добавил он.

По его словам, в ближайшее время будет идти активное обсуждение предложений парламентариев.

«Понятно, сейчас этот месяц будет очень активным по обсуждению, очень активен. И я думаю, как раз родятся и новые предложения, и в рамках данной Декларации предложения, и как назвать столицу, и какие сделать изменения в Конституции РК, и так далее. Потому что это на самом деле объективно будет, я уверен, поддержано подавляющим большинством всех наших казахстанцев», - заключил мажилисмен.