Астану могут переименовать до Нового года

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Астану могут переименовать до Нового года

В Парламенте думают, что большинство казахстанцев поддержат идею отразить имя первого президента в наименовании столицы.

Депутат Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев полагает, что Астану могут переименовать до Нового года, передает Zakon.kz.

«Я уверен, что это будет к 25-летию Независимости. Потому что сейчас вся страна будет жить этим процессом, потому что, предвидя даже некий скепсис некоторых, что типа, что там, Декларация, что-то еще. На самом деле, это ключевой идеологический акт сегодняшнего периода», - сказал он в кулуарах Мажилиса РК.

«Если оценивать, что такое 25 лет? На фоне истории развития демократии развитых рыночных экономик – это миг. По нашим меркам – это целое поколение. И мы, конечно же, помним, что с полного ничего, с полной разрухи, мы сейчас имеем процветание. Понятно, что сейчас именно эти все процессы – это все гротесковое сравнение, когда из абсолютного нуля мы пришли уже не в 50-ку развитых стран мира, а мы уже верим нашему Президенту, что мы войдем в 30-ку, что мы разовьемся в Евразийском пространстве», - добавил он.

По его словам, в ближайшее время будет идти активное обсуждение предложений парламентариев.

«Понятно, сейчас этот месяц будет очень активным по обсуждению, очень активен. И я думаю, как раз родятся и новые предложения, и в рамках данной Декларации предложения, и как назвать столицу, и какие сделать изменения в Конституции РК, и так далее. Потому что это на самом деле объективно будет, я уверен, поддержано подавляющим большинством всех наших казахстанцев», - заключил мажилисмен.

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Все комментарии (19):
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фото пользователя 1870
1870
"...На самом деле, это ключевой идеологический акт сегодняшнего периода...". Ну Павел, скажи, что пошутил. "Народ ни сном, ни духом", или я пропустил референдум какой-то...
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23.11.2016, 12:52
фото пользователя Legolas
Legolas
Зачем мелочиться, давайте тогда уже страну переименуем...
Лично мне название столицы нравится, ничего в ней лишнего...wink
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23.11.2016, 13:04
фото пользователя Твист.
Твист.
Дебилы, б**дь!(с) С.Лавров
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23.11.2016, 13:14
фото пользователя Красава
Красава
Хоть варианты назовите.
Ответить
23.11.2016, 13:47
фото пользователя 1870
1870
Красава, пока что "гуляют" два варианта - Нурсултан и Назарбаев. Еще не вечер...
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23.11.2016, 13:49
фото пользователя Bakenskii
Bakenskii
Ну конечно правильно...., и бухнем в это не одну сотню лямов, а там дальше будем ещё думать..., Не знаю даже как это обозвать(
Ответить
23.11.2016, 14:00
фото пользователя Bakenskii
Bakenskii
Ну конечно правильно...., и бухнем в это не одну сотню лямов, а там дальше будем ещё думать..., Не знаю даже как это обозвать(
Ответить
23.11.2016, 14:00
фото пользователя Митрич.
Митрич.
А в чем проблема? Астана создана Назарбаевым. Почему городу не дать имя его создателя?
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23.11.2016, 14:05
фото пользователя 1870
1870
Митрич., я понял, это наитончайший юмор. Двести лет назад, "Горец возвращается"...
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23.11.2016, 14:07
фото пользователя Твист.
Твист.
"Астана создана Назарбаевым"

#личностроил? lol
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23.11.2016, 14:24
фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
"большинство казахстанцев поддержат идею" я похоже не вхожу в это большинство
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23.11.2016, 14:05
фото пользователя Красава
Красава
Значит надо вступить в Нур отан))))
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23.11.2016, 14:07
фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
уже там )))
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23.11.2016, 14:09
фото пользователя 1870
1870
так и тоже думается
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23.11.2016, 14:07
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Сейчас слух пустили, а потом Назарбаев, как умнейший и справедливейший президент, выскажется против, дескать, уят болады, нельзя. И весь Казахстан забьется в конвульсиях гордости за светоча нации, Елбасы - "вот это наш Президент, он не какой-нибудь Туркменбаши!"
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23.11.2016, 14:35
фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
в точку
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23.11.2016, 14:39
фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
У нас все мажилисмены такие? тогда что Вы удивляетесь?
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23.11.2016, 14:36
фото пользователя Keks1
Keks1
А я ЗА переименование. Целиноград - это лишнее, а Акмолинск - самое то. Нужно возвращать городам их исторические названия. Данные основателями и узаконенными указами.
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23.11.2016, 14:51
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Можно так же не только улицы, столицу и страну переименовать. В сети уже есть предложения в паспортах в графе национальность писать Нурсултан. Ну а чо?
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23.11.2016, 15:07
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