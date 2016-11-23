Парламент РК принял декларацию 25-летия Независимости с переименованием Астаны

Депутаты парламента приняли декларацию 25-летия независимости РК, в которой говорится о переименовании Астаны. Данное решение озвучил председатель мажилиса РК Нурлан Нигматулин по итогам совместного заседания палат парламента, передает BNews.kz.
«Из депутатов сената за принятие декларации проголосовало 46 депутатов, из мажилиса - 105. Постановление принято.
Уважаемые коллеги, мы только что единогласно приняли декларацию 25-летия независимости РК. Это занимающий особое место, важный документ, важное решение для Казахстана, в том числе для парламента», - сказал Нигматулин.
Как отметил спикер мажилиса, принятая декларация – это сегодняшняя история и ценное наследие для будущих поколений.
«Уважаемые коллеги, разрешите всех вас сердечно поздравить с принятием этого исторического документа», - заключил Нигматулин.
«В Декларации вполне справедливо предлагается отразить роль Нурсултана Назарбаева в названии нашей столицы, как одного из его масштабных начинаний, предмет его особой заботы и заслуженной гордости всего Казахстана», - сказал депутат мажилиса РК, председатель демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев.
Выступая с докладом, мажилисмен подчеркнул, что Казахстан состоялся как успешное государство благодаря труду миллионов казахстанцев, самоотверженности и мужеству первого президента - лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева.
«Предложение декларации закрепить роль первого президента независимого Казахстана, как творца современной государственности, обосновано и закономерно.
Прямым детищем независимости является частное предпринимательство, с ее первых дней глава государства пестует и поддерживает частный бизнес как главный фактор рыночной экономики.
Об этом говорит хотя бы то, что уже через полгода провозглашения независимости 4 июля 1992 года им был утвержден закон о поддержке частного предпринимательства, а спустя 25 лет в нынешнем году вступил в силу развернутый предпринимательский кодекс», - подчеркнул он.
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