Парламент РК принял декларацию 25-летия Независимости с переименованием Астаны

Депутаты парламента приняли декларацию 25-летия независимости РК, в которой говорится о переименовании Астаны. Данное решение озвучил председатель мажилиса РК Нурлан Нигматулин по итогам совместного заседания палат парламента, передает BNews.kz.

«Из депутатов сената за принятие декларации проголосовало 46 депутатов, из мажилиса - 105. Постановление принято.

Уважаемые коллеги, мы только что единогласно приняли декларацию 25-летия независимости РК. Это занимающий особое место, важный документ, важное решение для Казахстана, в том числе для парламента», - сказал Нигматулин.

Как отметил спикер мажилиса, принятая декларация – это сегодняшняя история и ценное наследие для будущих поколений.

«Уважаемые коллеги, разрешите всех вас сердечно поздравить с принятием этого исторического документа», - заключил Нигматулин.

«В Декларации вполне справедливо предлагается отразить роль Нурсултана Назарбаева в названии нашей столицы, как одного из его масштабных начинаний, предмет его особой заботы и заслуженной гордости всего Казахстана», - сказал депутат мажилиса РК, председатель демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев.

Выступая с докладом, мажилисмен подчеркнул, что Казахстан состоялся как успешное государство благодаря труду миллионов казахстанцев, самоотверженности и мужеству первого президента - лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева.

«Предложение декларации закрепить роль первого президента независимого Казахстана, как творца современной государственности, обосновано и закономерно.

Прямым детищем независимости является частное предпринимательство, с ее первых дней глава государства пестует и поддерживает частный бизнес как главный фактор рыночной экономики.

Об этом говорит хотя бы то, что уже через полгода провозглашения независимости 4 июля 1992 года им был утвержден закон о поддержке частного предпринимательства, а спустя 25 лет в нынешнем году вступил в силу развернутый предпринимательский кодекс», - подчеркнул он.