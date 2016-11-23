Парламент РК принял декларацию 25-летия Независимости с переименованием Астаны

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Парламент РК принял декларацию 25-летия Независимости с переименованием Астаны

Депутаты парламента приняли декларацию 25-летия независимости РК, в которой говорится о переименовании Астаны. Данное решение озвучил председатель мажилиса РК Нурлан Нигматулин по итогам совместного заседания палат парламента, передает BNews.kz.

«Из депутатов сената за принятие декларации проголосовало 46 депутатов, из мажилиса - 105. Постановление принято.

Уважаемые коллеги, мы только что единогласно приняли декларацию 25-летия независимости РК. Это занимающий особое место, важный документ, важное решение для Казахстана, в том числе для парламента», - сказал Нигматулин.

Как отметил спикер мажилиса, принятая декларация – это сегодняшняя история и ценное наследие для будущих поколений.

«Уважаемые коллеги, разрешите всех вас сердечно поздравить с принятием этого исторического документа», - заключил Нигматулин.

«В Декларации вполне справедливо предлагается отразить роль Нурсултана Назарбаева в названии нашей столицы, как одного из его масштабных начинаний, предмет его особой заботы и заслуженной гордости всего Казахстана», - сказал депутат мажилиса РК, председатель демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев.

Выступая с докладом, мажилисмен подчеркнул, что Казахстан состоялся как успешное государство благодаря труду миллионов казахстанцев, самоотверженности и мужеству первого президента - лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева.

«Предложение декларации закрепить роль первого президента независимого Казахстана, как творца современной государственности, обосновано и закономерно.

Прямым детищем независимости является частное предпринимательство, с ее первых дней глава государства пестует и поддерживает частный бизнес как главный фактор рыночной экономики.

Об этом говорит хотя бы то, что уже через полгода провозглашения независимости 4 июля 1992 года им был утвержден закон о поддержке частного предпринимательства, а спустя 25 лет в нынешнем году вступил в силу развернутый предпринимательский кодекс», - подчеркнул он.

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Все комментарии (4):
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фото пользователя pcproman
pcproman
Вот уж точно заняться нечем. То улицы переименовать вштырило, то теперь столицу. Забористую траву они там курят. Кроме как орать о том что мы великие, ничего путного не можем.
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23.11.2016, 12:37
фото пользователя 1870
1870

"А нам все равно, а нам все равно
Пусть боимся мы волка и сову
Дело есть у нас - в самый жуткий час
Мы волшебную косим трын-траву.

А нам все равно, а нам все равно,
Станем мы храбрей и отважней льва.
Устоим хоть раз в самый жуткий час -
Все напасти нам станут трын-трава".

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23.11.2016, 12:40
фото пользователя Красава
Красава
Как два пальца обоссать. А как  нужное решение или закон для  народа принять, так  они месяцами заседают.
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23.11.2016, 13:46
фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
что они курят там?
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23.11.2016, 14:07
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