Бахмутова возглавила Фонд социального медицинского страхования

На пост председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» избрана Елена Бахмутова, сообщает пресс-служба МЗСР РК.

«Приказом министра здравоохранения и социального развития РК от 22 ноября 2016 года Бахмутова Елена Леонидовна избрана председателем правления некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования». Настоящий приказ является решением единственного акционера ФСМС и вступает в силу со дня его подписания», - говорится в тексте документа.

Ранее Елена Бахмутова занимала пост управляющего директора в «Самрук-Казына». Сегодня стало известно, что она покинула эту должность.

В разные годы Елена Бахмутова работала директором департамента финансового надзора Национального банка РК, председателем Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Была вице-министром труда и социальной защиты населения РК.

С января 2012 года Елена Бахмутова работала в АО «Самрук-Қазына» в качестве заместителя председателя Правления и с 2016 года на посту управляющего директора - члена Правления, курировала сферу, касающуюся финансовой устойчивости Фонда, корпоративных финансов, инвестиционной и бюджетной политики.

За заслуги в государственной и общественной деятельности награждена различными орденами и медалями, в том числе орденами «Парасат» и «Құрмет», медалями «Астана» и «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», а также благодарностью Президента РК.