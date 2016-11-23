Назвать столицу именем президента предложили депутаты

Также парламентарии предлагают воздвигнуть в Астане монумент «Тәуелсіз Казахстан».

Эти предложения отражены в Декларации к 25-летию Независимости Казахстана, подчеркнул депутат Мажилиса Парламента РК Куаныш Султанов, передает Zakon.kz.

«Предлагаем отразить имя Елбасы в наименовании столицы и других важных объектах страны. Наша единая цель - сплотившись вокруг Елбасы, укреплять ценности Мәңгілік Ел, бережно сохранив и передав нашим потомкам самое дорогое, что у нас есть - суверенный и независимый Казахстан. Независимость была, есть и будет нашей главной консолидирующей ценностью», - сказал он, озвучивая проект декларации 25-летия Независимости РК на совместном заседании обеих палат Парламента РК.

Также Султанов добавил, что необходимо воздвигнуть в столице монумент «Тәуелсіз Казахстан».

«Необходимо воздвигнуть в столице монумент «Тәуелсіз Казахстан». Предлагаем отметить в Конституции страны выдающийся вклад в строительство нашего государства Первого Президента - Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева», - сказал парламентарий.

По его словам, за 25 лет своей независимости Казахстан состоялся как политически стабильное государство с динамично развивающейся экономикой, имеющий уникальный опыт достижения успеха.

«В нашей стране произошли колоссальные преобразования в экономической, политической и социальной сферах. Все достижения и победы независимого Казахстана стали возможны благодаря самоотверженному и неустанному труду каждого казахстанца под сильным и мудром руководством Первого Президента РК, Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Политическая воля и стратегическое видение Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева предопределили успех казахстанской модели развития, что позволило выйти Казахстану на траекторию устойчивого роста», - заключил депутат.

Напомним, что сегодня по итогам совместного заседания палат Парламента будет принята декларация к 25-летию Независимости.