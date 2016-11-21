Новый Этический кодекс: Чего не следует делать казахстанским судьям

Кодекс регулирует отношения, связанные с соблюдением судьями принципов и правил поведения в профессиональной деятельности, обществе и быту.

Новый Этический кодекс судей принят в Казахстане, передает Today.kz с VII съезда судей. Документ регулирует отношения, связанные с соблюдением судьями принципов и правил поведения в профессиональной деятельности, обществе и в быту, основанные на единых стандартах. Кодекс состоит из 15 статей.

Согласно первой статье, "судья должен быть верным своей присяге, неукоснительно соблюдать нормы этики, не допуская проявлений некорректного поведения при осуществлении любых действий, связанных с отправлением правосудия, в общественной деятельности и быту, чтобы его поступки соответствовали высокому статусу должности судьи".

Во второй статье документа говорится, что судья должен следовать закону и пресекать любые посторонние воздействия. О том, что судье "следуетвоздерживаться от публичных заявлений,касающихся законности судебных решений, не вступивших в законную силу, и комментариев, которые могут подорвать репутацию судебной системы и причинить ущерб интересам правосудия", говорится в третьей статье. Четвертая статья кодекса гласит, что судья должен исключать непроцессуальные контакты. Пятая - то, что судье следует воздерживаться от абстрактной и неаргументированной критики законов. В шестой статье прописано, что профессиональная деятельность судьи несовместима с членством в политической партии.

Согласно седьмой статье, "судье при исполнении обязанностей следует воздерживаться от демонстрации своей религиозной принадлежности". "При осуществлении права на свободу совести, судье во всех случаях надлежит проявлять сдержанность и умеренность, чтобы авторитет судебной власти не был поставлен под сомнение", - значится в статье Этического кодекса судей.

Восьмая статья документа предусматривает содействие судей в профессиональном освещении в средствах массовой информации. Девятая статья гласит, что судье и членам его семьи не следует принимать подарки в связи с осуществляемой деятельностью по отправлению правосудия.

В 10-й статье Этического кодекса судей сказано, что судья должен избегать общественных мероприятий и других публичных мест, если это может навредить его репутации, в 11-й - то, что судье следует избегать совершения гражданско-правовых сделок.

12-я статья документа гласит: "Судья должен заботиться о своей репутации и репутации членов своей семьи и не должен использовать служебное положение в своих личных интересах, интересах членов семьи и других лиц. Судье следует прилагать усилия к надлежащему исполнению юридических обязанностей по содержанию, воспитанию своих несовершеннолетних детей, содержанию родителей и других нетрудоспособных членов семьи".

В 13-й статье говорится, что судья вправе обратиться в орган судейского сообщества с запросом, в 14-й - то, что за грубое либо неоднократное преднамеренное нарушение положений кодекса в отношении судьи могут быть приняты меры общественного воздействия.

В 15-й статье документа прописано, что судья должен "неукоснительно соблюдать нормы этики, не допускать проявлений некорректного поведения при осуществлении любых действий, связанных с отправлением правосудия, в общественной деятельности и быту, чтобы его поступки соответствовали высокому статусу должности судьи".

Документ учитывает Бангалорские принципы и правила поведения судей, касающиеся независимости, объективности, честности и неподкупности, равенства, соблюдения этических норм, компетентности и старательности судей. Он утверждает, что независимость судебной власти является базовым элементом права на справедливое судебное разбирательство, верховенство права и демократии.