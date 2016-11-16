В Актюбинскую область​ прибыл многофункциональный поезд "Тәуелсіз Қазақстан"

Автор:
В Актюбинскую область​ прибыл многофункциональный поезд "Тәуелсіз Қазақстан"

Спецсостав поезда будет оказывать медицинские и консультативные услуги населению в 35 регионах Казахстана.

Сегодня, 16 ноября в 15.35 ч. поезд "Тәуелсіз Қазақстан" прибыл в Хромтау. Делегатами поезда являются специалисты разных отраслей: депутаты Парламента РК, члены Ассамблеи народа Казахстана, деятели культуры и спорта, медицинские и социальные работники.

"Все они прибыли в регион, чтобы оказать медицинскую и консультативную помощь. У актюбинцев есть возможность получить профессиональные разъяснения по интересующим вопросам сферы образования, медицины, социального обеспечения, юриспруденции, и др.Также будут проведены благотворительные акции, праздничные концерты", - сообщили в информационном центре "Актобе Акпарат".

В Актобе поезд прибудет 20 ноября в 15.50 ч., а 27 ноября 02.50 ч. остановится на станции Шалкар. Всего многофункциональный состав посетит 35 населенных пунктов во всех регионах страны и завершит свою работу 14 декабря в Алматы.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
05.10.2016, 17:05
  
Погранконтроль в поездах отменят на казахстанско-российской границе
03.10.2016, 15:11
  
В поездах РК обязали предоставлять услугу по зарядке мобильных телефонов 1
09.09.2016, 16:11
  
Пассажирский поезд сошел с рельсов на севере Испании
06.09.2016, 17:11
  
Осенние скидки объявили на скоростные поезда в Казахстане 1
01.09.2016, 10:54
  
Пассажирские поезда изменят расписание из-за ремонтных работ
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Предложение о внезапных проверках в детдомах поддержали депутаты РК 2
В Актобе составили список кандидатов в присяжные заседатели
Единой формы одежды у госслужащих не будет 2
Единую форму введут для госслужащих в РК
Назарбаев: Мы начинали с аутсайдерских позиций 22
Назарбаев прокомментировал избрание Трампа президентом США
Как будут снимать отпечатки пальцев у казахстанцев
Казахстанцев будут штрафовать за отказ от сдачи отпечатков пальцев 1
За президента РК во время его простуды переживали тысячи казахстанцев 1
Собственников жилья обяжут регистрировать квартирантов 9