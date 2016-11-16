В Актюбинскую область​ прибыл многофункциональный поезд "Тәуелсіз Қазақстан"

Спецсостав поезда будет оказывать медицинские и консультативные услуги населению в 35 регионах Казахстана.

Сегодня, 16 ноября в 15.35 ч. поезд "Тәуелсіз Қазақстан" прибыл в Хромтау. Делегатами поезда являются специалисты разных отраслей: депутаты Парламента РК, члены Ассамблеи народа Казахстана, деятели культуры и спорта, медицинские и социальные работники.

"Все они прибыли в регион, чтобы оказать медицинскую и консультативную помощь. У актюбинцев есть возможность получить профессиональные разъяснения по интересующим вопросам сферы образования, медицины, социального обеспечения, юриспруденции, и др.Также будут проведены благотворительные акции, праздничные концерты", - сообщили в информационном центре "Актобе Акпарат".

В Актобе поезд прибудет 20 ноября в 15.50 ч., а 27 ноября 02.50 ч. остановится на станции Шалкар. Всего многофункциональный состав посетит 35 населенных пунктов во всех регионах страны и завершит свою работу 14 декабря в Алматы.