В Актобе составили список кандидатов в присяжные заседатели

В предварительный список включили граждан из списка избирателей путем случайного отбора. Список вывесили в горакимате, передает "Диапазон".
"По всем кандидатам проводятся специальные проверки.
В список присяжных заседателей не включаются лица моложе 25 и старше 65 лет. Также не могут быть присяжными заседателями лица имеющие неснятую судимость, судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, государственные служащие и военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов", - сообщили в горакимате.
Горожане могут ознакомиться со списком с 15 по 21 ноября в акимате по улице Ахтанова, 50 с 9.00 до 18.30 часов. Если кто-то не согласен быть заседателем или, наоборот, хочет им быть, а в списках его нет, надо написать заявление.
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