Единой формы одежды у госслужащих не будет

Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции РК опровергло информацию о введении единой формы одежды для государственных служащих, передает Tengrinews.kz.

"Настоящим сообщаем, что информация касательно внедрения единой формы для государственных служащих не соответствует действительности", - сообщил официальный представитель Агентства Акжан Рсалдинов по телефону.

"Этическим кодексом государственных служащих РК предусмотрено, что внешний вид государственного служащего при исполнении им служебных обязанностей должен способствовать укреплению авторитета государственного аппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность и аккуратность", - добавил он.

Напомним, сегодня в СМИ опубликовали информацию о введении единой формы одежды для госслужащих. По словам Рсалдинова, данная информация не соответствует действительности.